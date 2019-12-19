Türkiye'nin mülteci reaksiyonu dünyaya örnek oldu

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, "Türkiye, dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına ev sahipliği yapan 10 ülkeden biridir. Bu nedenle her zaman çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan birkaç ülke olmuştur ve Türkiye'nin mülteci reaksiyonu örnek olmuştur." dedi.

Lumpp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye mültecilerin "dahil edilmesi" ve "uyumlaştırılması" için övgüde bulunarak, Ankara'nın yabancılar ve uluslararası koruma için "çok kapsamlı" bir yasal çerçeve kabul ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, yabancılar ve uluslararası koruma için çok kapsamlı bir yasal çerçeve benimsediğini dile getirerek, "Daha sonra Türkiye, Suriyelilerin ve Türkiye'deki diğer mültecilerin hak ve yükümlülükleri için bir çerçeve sağlayan Geçici Koruma Yönetmeliği'ni kabul etti." ifadelerini kullandı.

Lumpp, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dünyadaki mülteci nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına ev sahipliği yapan 10 ülkeden biridir. Bu nedenle her zaman çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan birkaç ülke olmuştur ve Türkiye'nin mülteci reaksiyonu örnek olmuştur. Asıl önemli olan da uluslararası toplumun odağı, yalnızca mültecilerin insani ihtiyaçlarına cevap vermek değil, aynı zamanda ev sahibi ülkeleri ve ev sahibi toplulukları desteklemek ve etkinliklerini arttırmaktır. Bu da aslında uluslararası toplum adına sorumluluğu taşıyanın ev sahibi ülkeler olduğu anlamına geliyor."