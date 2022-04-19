“Türkiye’nin Müzakerelere Evsahipliği Yapmasını Diliyoruz”

NEW YORK - Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, New York’ta düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki insani durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Griffiths, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerle Ukrayna ve Rusya arasında insani müzakerelere evsahipliği yapma ihtimalini görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye gideceğini söyledi.

Türkiye’nin her iki tarafa olan yaklaşımıyla, arabuluculuğa soyunabileceğinin işaretini verdiğini ve çok değerli bir rol üstlendiğini belirten Griffiths, “20-21 Nisan tarihlerinde Ukrayna'da ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğim. Türkiye, her iki tarafa da bu görüşmeler için gerçekten değerli ve yararlı bir evsahibi olarak kendini gösterdi. Müzakere masasının kurulması için taraflara en fazla yaklaşan ülke Türkiye oldu. Rusya ve Ukrayna arasında gerçekten klasik bir müzakere masası kurulmamış olsa da müzakere masasının kurulması için taraflara şimdiye kadar en fazla Türkler yaklaşabildi. Bu Türkiye için çok önemli. Bu nedenle çok iyi çalışıyorlar” diye konuştu.

“İstanbul’da kurulan müzakere masası devam etmeli”

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, Türkiye'nin İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'yı biraraya getirdiği görüşmelerin son derece akıllıca yapıldığını, Türkiye’nin müzakerelere evsahipliği yapmaya devam etmesini dilediğini belirterek, "Tarafların Ukrayna'da yaşanan savaşta nasıl büyük bir tahribatın ortaya çıktığını anlamaları için dua etmeliyiz. İstanbul'da kurulan müzakere masasının devam etmesi gerekir. Müzakerelerin devam edip etmeyeceği hala net değil. Ukrayna 'evet' dedi. İstanbul sürecinin devam etmesi en büyük dileğimiz. Genel Sekreter dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda ayrıntılı bir görüşme yaptı ve bunu da ilk kez yapmıyor. Ben de BM’nin Türkiye ile ya da herhangi bir şekilde bu sürece katkıda bulunabileceği herhangi bir yol var mı diye takibimi sürdürüyorum”

“Ufukta ateşkes görünmüyor”

BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, ateşkes şu anda ufukta olmasa da birkaç hafta içinde ya da daha da uzun bir süre sonra olabileceğini belirterek, "Açıkçası, Rusya tarafında henüz insani ateşkesler uygulanmadı. Hala bana bu tekliflerin ayrıntıları hakkında geri dönme sözü vermeyi sürdürüyorlar. Ateşkes, Rusya’nın gündemlerinin başında henüz yer almıyor. Ateşkes henüz ufukta olmasa da bir süre sonra olabilir. İnsani açıdan, büyük ihtiyaç duyulan bu yerlere konvoyların giriş-çıkışlarına izin verilmesi için çok daha istekli bir karşılıklı çabaya ihtiyacımız var. Ukrayna hükümeti bu konuda son derece faydalı bir ortak. Dua edelim de insanlar eski günlerine geri dönsünler. Hem Moskova hem de Kiev'deki ziyaretlerin amacı, yetkililerin, Rus yetkililerin ve Ukraynalı yetkililerin, insani ateşkes konusundaki isteğimizden haberdar olmalarını sağlamaktı. Mariupol'u her iki ülkede de çok tartıştık. Ben de Mariupol'daki sivillerin güvenli tahliyesini iyileştirmekle ilgili görüşlerimi taraflara paylaştım. Güvenli tahliye işlemlerinin gerçekleşmesi için en az üç günlük bir koridora ihtiyacınız var. Henüz, Rusya tarafından bu konuda bir anlaşmaya varmadık. İnsani yardım konvoylarının sivillere ulaşabilmesi için Rusya ve Ukrayna'nın biraraya gelip anlamlı bir ateşkesi görüşmesi gerekli” dedi.

“Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü”

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Genel Sekreter, Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak İstanbul sürecine devam edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği desteği yeniden ifade etti. Ukrayna’da insani yardımların dağıtımı ve halkın tahliyesi için insani koridorların açılmasına duyulan ihtiyacı yineledi. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kudüs'te bulunan kutsal mekanlardaki statükonun desteklenmesi ve saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki tutumunu yeniden teyit etti. Genel Sekreter ve Erdoğan, Kudüs'teki durumu da ele aldılar” dedi.

