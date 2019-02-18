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Türkiye’nin NATO’ya katılımının 67’nci yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından NATO’ya katlımın 67’nci yıl dönümü vesilesiyle yapılan açıklamada, "Bu 67 yıl boyunca ülkemiz, Müttefik olmanın getirdiği sorumluluklar ve yükümlülükler çerçevesinde, NATO’nun sınırlarını başarıyla korumuş ve İttifakın değerleri ile prensiplerine sahip çıkmıştır" denildi.Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu 67 yıl boyunca ülkemiz, Müttefik olmanın getirdiği sorumluluklar ve yükümlülükler çerçevesinde, NATO’nun sınırlarını başarıyla korumuş ve İttifakın değerleri ile prensiplerine sahip çıkmıştır.

Dışişleri Bakanlığından NATO’ya katlımın 67’nci yıl dönümü vesilesiyle yapılan açıklamada, "Bu 67 yıl boyunca ülkemiz, Müttefik olmanın getirdiği sorumluluklar ve yükümlülükler çerçevesinde, NATO’nun sınırlarını başarıyla korumuş ve İttifakın değerleri ile prensiplerine sahip çıkmıştır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu 67 yıl boyunca ülkemiz, Müttefik olmanın getirdiği sorumluluklar ve yükümlülükler çerçevesinde, NATO’nun sınırlarını başarıyla korumuş ve İttifakın değerleri ile prensiplerine sahip çıkmıştır. NATO üyeliğimiz ülkemizin güvenliğine de önemli katkılar sağlamıştır. İttifak içindeki stratejik ve özgün konumuyla ülkemiz, NATO’nun karar alma süreçlerinde aktif rol oynamakta, hızla değişen dinamikler karşısında adapte olma yeteneği sayesinde NATO’nun ortaya çıkan sınamalara mukabele etmesine önemli katkılarda bulunmakta, NATO misyon ve harekatlarında kritik sorumluluklar üstlenmekte ve ortaklıkların geliştirilmesi için çalışmaktadır" denildi.
Güvenlik sınamalarının çeşitlenerek arttığı ve hibrid nitelikler içerdiği günümüzde, NATO’nun temsil ettiği dayanışma ve kolektif güvenlik olgusunun her zamankinden daha fazla önem taşıdığı belirtilen açıklamada, "Ülkemizin yanı sıra, İttifak’a ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarına tehdit teşkil eden terörizm başta olmak üzere, tüm risk ve tehditlerle, güvenliğin bölünmezliği anlayışı temelinde ve İttifak dayanışması bilinci içerisinde, kararlılıkla mücadele edilmesi şarttır. NATO’nun bu bağlamda üzerine düşeni yapmasını teminen Müttefiklerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajı verildi.

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