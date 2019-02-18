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Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 20:02 | Son Güncelleme

NATO PA Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak: - "NATO'nun güney sınırında, İttifakın karşılaştığı tehditlerle mücadele eden ülkemizin bu mücadelesine bütün müttefiklerin koşulsuz şekilde, terör örgütü ayrımı yapmadan destek olması en önemli beklentimizdir"

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "NATO'nun güney sınırında, İttifakın karşılaştığı tehditlerle mücadele eden ülkemizin bu mücadelesine bütün müttefiklerin koşulsuz şekilde, terör örgütü ayrımı yapmadan destek olması en önemli beklentimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, NATO'nun, kurulduğu günden bu yana Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra dünya barışı ve refahına katkı sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, NATO'ya 18 Şubat 1952'de üye olduğunu hatırlatan Bak, üyeliğin yalnızca güvenlik mülahazasıyla atılan bir adım olmadığının, aynı zamanda Türkiye'nin dünya barışı ve güvenliğine elinden gelen her türlü desteği sağlama kararlılığını temsil ettiğinin altını çizdi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlandığı 2019'da, küresel boyutta yepyeni sınama ve tehditlerle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken Bak, tehditlerin bertaraf edilmesi ve fırsatların kazanımlara çevrilebilmesi için diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Bu iş birliğini geliştirmek için mevcut diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, İttifakın birlik ve beraberliğini zedeleyecek tutum ve söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Bu noktada NATO'nun güney sınırında, İttifakın karşılaştığı tehditlerle mücadele eden ülkemizin bu mücadelesine bütün müttefiklerin koşulsuz bir şekilde, terör örgütü ayrımı yapmadan destek olması İttifaktan en önemli beklentimizdir. Bu beklentimizin karşılanması, kurulduğu günden bu yana taşıyıcı sütunlarını kolektif savunma ve ortak güvenlik ilkelerinin oluşturduğu NATO'nun meşruiyeti açısından kritik öneme haizdir."

NATO PA'nın, parlamenter diplomasinin kurumsallaşan bir yapısı olarak 60 yılı aşkın bir süredir bu amaçla faaliyet gösterdiğini kaydeden Bak, NATO PA Türk Grubu'nun da Türkiye'nin politikalarının muhataplara daha iyi anlatılabilmesi için uyum içinde çalıştığını belirtti.

Bak, NATO PA Türk Grubu'nun, dünya barışı, istikrar ve güvenliğine elinden gelen her türlü desteği sağlama kararlılığı kapsamındaki çalışmalarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en etkili biçimde devam edeceğini vurguladı.

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Kuzey Atlantik İttifakı NATO PA parlamenter diplomasi Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67. yıldönümü

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