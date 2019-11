Türkiye'nin neredeyse tüm dağlarını fotoğrafladı

"BENİM KEŞFİM OLAN EN AZ 80 BİN KAYA ÜSTÜ RESİM VAR"

Dağcılık, prehistorya ve fotoğrafçılığı birleştiren Alok, Türkiye'de 80 bin kaya üstü resim keşfettiğini söyledi. Kaya üstü fotoğraf çekmenin zor olduğunu dile getiren Alok, "Fotoğraf dediğin şeyi ben elime aldığım zaman içinde mutlaka bir sebebi olmalı. Sebebi olmayan bir fotoğrafın bence bir anlamı yok. Dağ fotoğrafı çekiyorsan da içinde bir sebebi var. Prehistoria fotoğrafı çekiyorsan da olmalı. Prehistorik fotoğrafı çekmenin en zor yanı görmektir. Görmek için de bilmek gerekiyor. Bu konuda Türkiye kelimelerle anlatılmaz bir deryadır. Benim keşfim olan en az 80 bin kaya üstü resim var" ifadesini kullandı.

"HER KAYITSAL ÇEKEN FOTOĞRAFÇI DEĞİLDİR"

Fotoğrafçı olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Alok, telefon ve dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekenleri de değerlendirdi. Alok, "Biz buna kayıtsal fotoğraf diyoruz. Her şey kayıtsal olabilir. Ama her şey fotoğraf olamaz. Her kayıtsal çeken fotoğrafçı değildir. Fotoğrafçı, bilinci olarak gördüğü olayı kendi içinde hacimsel olarak yaratan adamdır. Eğer fotoğrafçı sanatsal bir iş yapmak istiyorsa şunu asla unutmamalıdır. Sanatsal işlemin en iyi tarifini Sigmund Freud yapmıştır; Sanat bilinç ve bilinçaltı materyallerinin müşterek faaliyeti sonunda iç dünyanın objektif olarak dış dünyaya açılması halidir. Eğer bir fotoğrafçı bunu düşünerek, biçimleri, olayı, ışığı ve en önemlisi kendi beynini onun içine koyabiliyorsa ve sembolü kullanabiliyorsa işte o zaman fotoğrafta sanat yapmış oluyor" diye konuştu. Usta fotoğrafçı Alok'un bugüne dek 24 kitabı yayımlandı. Ayrıca ses kayıtları konusunda yaptığı çalışmalarla ses arşivi oluşturdu. Beş milyona yakın diadan oluşan arşiviyle de Türkiye'nin ilk DIABANK'ını kurdu.

(FOTOĞRAF)