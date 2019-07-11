İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Türkiye'nin "nüfus haritası"nı çıkardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'deki nüfusun bölgelere göre dağılımına ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de nüfus yoğunluğu 24 milyon 465 bin 194 ile en fazla Marmara'da, 5 milyon 966 bin 101 ile de en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

Ayrıca diğer bölgelerdeki nüfus yoğunluğu ise 10 milyon 552 bin 942 kişi ile Akdeniz Bölgesi, 10 milyon 318 bin 157 nüfus ile Ege Bölgesi, 8 milyon 876 bin 531 nüfus ile Güneydoğu Bölgesi, 7 milyon 674 bin 496 nüfus ile Karadeniz Bölgesi'nde olduğu belirlendi.

- İstanbul, 14 milyon 612 bin 273 kişiyle ilk sırada

İllere göre nüfus dağılımına bakıldığında ise 14 milyon 612 bin 273 kişi ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İstanbul'u 5 milyon 323 bin 503 ile Ankara, 4 milyon 248 bin 856 İzmir, 2 milyon 976 bin 242 Bursa, 2 milyon 356 bin 97 nüfus ile Antalya takip etti.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip olan illeri arasında 77 bin 790 kişiyle Bayburt, 81 bin 695 kişiyle Tunceli, 96 bin 533 kişiyle Ardahan ve 137 bin 174 kişiyle Kilis yer aldı.