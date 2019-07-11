Türkiye’nin nüfus haritasında şaşırtan bilgiler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Dünya Nüfus Günü dolayısıyla, Türkiye’deki nüfusun bölgelere göre dağılımı hakkında bilgi verdi. Bilgiler arasından en dikkat çekeni son altı ayda 305 bin 196’sı erkek, 289 bin 485’i kız olmak üzere toplam 594 bin 681 çocuğun dünyaya gelmesi oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de en fazla nüfus yoğunluğu Marmara Bölgesinde, en az yoğunluk ise Doğu Anadolu’da bulunuyor. Kadın nüfusunun erkek nüfusundan önde olduğu bölge İç Anadolu iken, erkek kadın arasındaki farkın fazla olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre son altı ayda 305 bin 196’sı erkek, 289 bin 485’i kız olmak üzere toplam 594 bin 681 çocuk doğdu. Son 10 yılda erkek çocuklarına en fazla Yusuf, Berat, Mustafa, Ömer, Ahmet, Mehmet, Muhammed, Eymen ismi konulurken, kızlara ise; Zeynep, Elif, Ecrin, Yağmur, Hiranur, Azra, Zehra ismi verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de en fazla nüfus yoğunluğu 24 milyon 465 bin 194 nüfus ile Marmara’da bulunuyor. 12 milyon 705 bin 812 nüfus ile İç Anadolu Bölgesi ikinci sırada nüfus yoğunluğunu sürdürüyor. Sıralama 10 milyon 552 bin 942 nüfus ile Akdeniz Bölgesi, 10 milyon 318 bin 157 nüfus ile Ege Bölgesi, 8 milyon 876 bin 531 nüfus ile Güneydoğu Bölgesi, 7 milyon 674 bin 496 nüfus ile Karadeniz Bölgesi ve 5 milyon 966 bin 101 nüfus ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde şeklinde devam ediyor.

İstanbul’un nüfusu 14 milyon 612 bin 273

İllere göre nüfus dağılımına bakıldığında ise 14 milyon 612 bin 273 kişi ile İstanbul birinci sırada yer alıyor. İstanbul’u 5 milyon 323 bin 503 ile Ankara, 4 milyon 248 bin 856 İzmir, 2 milyon 976 bin 242 Bursa,2 milyon 356 bin 97 nüfus ile Antalya takip ediyor.

En az nüfus Bayburt’ta

Türkiye’nin en az nüfusa sahip olan ili ise, 77 bin 790 nüfus ile Bayburt olarak belirtiliyor. Bayburt’u 81 bin 695 nüfus ile Tunceli, 96 bin 533 nüfus ile Ardahan, 137 bin 174 nüfus ile Kilis takip ediyor.

Kadın- erkek nüfusu en fazla Marmara’da

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’deki yaş gruplarının bölgelere göre dağılımında bölgelere göre erkek ve kadın nüfusu en fazla Marmara Bölgesinde bulunuyor. Marmara’da 12 milyon 271 bin 189 erkek nüfus, 12 milyon 194 bin 5 kadın nüfus bulunuyor. Marmara’yı, 6 milyon 313 bin 995 erkek, 6 milyon 391 bin 817 kadın ile İç Anadolu, 5 milyon 295 bin 580 erkek, 5 milyon 257 bin 362 kadın ile Akdeniz, 4 milyon 493 bin 802 erkek, 4 milyon 382 bin 729 kadın ile Güneydoğu Anadolu, 3 milyon 855 bin 732 kadın, 3 milyon 818 bin 764 erkek ile Karadeniz, 3 milyon 35 bin 348 erkek, 2 milyon 930 bin 753 kadın ile Doğu Anadolu Bölgesi izliyor.

Kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre en fazla olduğu bölge İç Anadolu

Bu verilere göre kadın nüfusunun erkek nüfusuna göre en fazla olduğu bölge İç Anadolu Bölgesi, kadın erkek arasındaki farkın fazla olduğu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ifade ediliyor.

80 yaş ve üstü nüfus, en az 90 bin 472 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunuyor. Daha sonra 92 bin 73 nüfus ile Doğu Anadolu, 180 bin 788 nüfus ile Akdeniz, 238 bin 5 nüfus ile Karadeniz, 255 bin 409 nüfus ile İç Anadolu, 257 bin 921 ile nüfus ile Ege bölgesi geliyor. 80 yaş ve üstü en fazla nüfus 415 bin 47 nüfus ile Marmara bölgesinde bulunuyor.

Genç nüfus en az Karadeniz’de, en fazla Marmara’da

Türkiye’deki 0-17 yaş aralığının bölgelere dağılımında Marmara Bölgesi’nde 6 milyon 101 bin 485, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 3 milyon 516 bin 32, İç Anadolu Bölgesi’nde 3 milyon 233 bin 767, Akdeniz Bölgesi’nde 2 milyon 979 bin 971, Ege Bölgesinde 2 milyon 332 bin 274, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 milyon 10 bin 913, Karadeniz Bölgesi’nde 1 milyon 700 bin 694 olarak belirtiliyor.

Son altı ayda 594 bin 681 çocuk doğdu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, son altı ayda 305 bin 196’sı erkek, 289 bin 485’i kız olmak üzere toplam 594 bin 681 çocuk doğdu. Son yılda erkeklere en fazla Yusuf, kızlara ise en fazla Zeynep ismi verildi. Son 10 yılda erkek çocuklarına en fazla Yusuf, Berat, Mustafa, Ömer, Ahmet,Mehmet, Muhammed, Eymen ismi konulurken, kızlara ise; Zeynep, Elif, Ecrin, Yağmur, Hiranur, Azra, Zehra ismi verildi.

