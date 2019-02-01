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Türkiye'nin nüfusu 82 milyonun üzerinde

01.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 2018 sonu itibarıyla 82 milyonu geçti.

Türkiye'nin nüfusu 82 milyonun üzerinde

Türkiye'nin en kalabalık kenti ise 15 milyonun üzerindeki nüfusu ile İstanbul.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de nüfus rekor değerle 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak tespit edildi.

TÜİK'in verilerine göre, nüfus bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi olarak tespit edildi. Buna göre, nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu.

TÜİK'in istatistikleri kentler ve köylerde yaşayanlara ilişkin olarak da ilginç veriler ortaya koyuyor. Verilere göre, Türkiye’de kentlerde yaşayan oranı binde 2 dolayında geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 92,5 iken 2018 yılında yüzde 92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 oldu.

En kalabalık kent İstanbul

İstanbul 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık kenti unvanını korudu. Verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ü İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul'u 5 milyon 503 bin kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin kişi ile Bursa izledi. En az nüfusa sahip olan kent ise 82 bin 274 kişi ile Bayburt oldu.

İstanbul aynı zamanda kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kent oldu. İstanbul'u 528 kişi ile Kocaeli ve 360 kişi ile İzmir izledi. Türkiye'nin nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu kenti ise kilometrekare başına düşen 12 kişi ile Tunceli.

DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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