Türkiye’nin nüfusu açıklandı

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye’de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 14,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında binde 12,4 iken, 2018 yılında binde 14,7 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,3 olarak gerçekleşti

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında yüzde 92,5 iken, bu oran 2018 yılında yüzde 92,3’e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artış gösterdi

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4’ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.