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Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de nüfusu azalan tek il olan Gümüşhane'de oturanlar 'işsizlikten' dert yanıyor.

Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunu

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de nüfusu azalan tek il olan Gümüşhane'de oturanlar 'işsizlikten' dert yanıyor.
TÜİK 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Gümüşhane ili nüfusu 7 bin 425 kişi azalarak 162 bin 748 oldu. Türkiye’de nüfusu azalan tek il olan Gümüşhane'de oturanlar 'işsizlikten' dert yandı.
'İNSANLAR İŞ OLMADIĞI İÇİN GİDİYOR'
Gümüşhane’de esnaf Kadir Kurtoğlu, kentin nüfüsunun azalmasına işsizliğin neden olduğunu söyledi. Kurtoğlu, "Burada herhangi bir iş potansiyeli yok. İnsanlar hep dışarıya göç ediyor. Mühendis arkadaşlarım var. Burada iş bulamıyorlar. Makine ve elektrik mühendisi arkadaşlarım iş bulmak için dışarıya gidiyorlar. Dışarda iş olanakları daha çok. Burada bir madenimiz vardı. Madenler vardı, onlar bile sıkıntıya girdi. İnsanlar iş bulamıyor. O yüzden herkes dışarı gidiyor. Şehrimizde pahalılık var. Öğrenci bile durmuyor. Yer fiyatları, arsa fiyatları, kira fiyatları çok uçuk" dedi.
Gümüşhaneli Gençağa Araz ise kentte fabrika olanağı olmadığı için işsizlik oluştuğunu belirterek "Bundan dolayı insanlarımız yurt dışına veya il dışına gitmek zorunda kalıyor. Çünkü herkesin bir ekmek davası var. Bu ekmek davasında ise bir rol oynamak icap ediyor. Piyasalar şuan da çok durgun” diye konuştu.
'MADENLERİMİZ İŞLETİLMİYOR'
Hüsnü Uğur ise "Gümüşhane’de esnaf yükünü tuttuktan sonra büyük şehirlere gidiyor. Yatırımını Gümüşhane’ye yapmıyor. Merkezde ise nüfusun yüzde 40’ı köylere taşındı. Muhtarlık seçimlerinden dolayı, merkezin nüfusu azalınca da devletten bütçesinden yardım az alınıyor. Gümüşhane’den nüfusun gitmesinin büyük sebeplerinden bir tanesi de madenler. Madenlerimiz vardı, bunlar işletilmiyor. Madenler işletebilse madenlerin nüfusu gittikçe artar" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunuTürkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunuTürkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunuTürkiye'nin nüfusu azalan tek ili Gümüşhane'de 'işsizlik' sorunu

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