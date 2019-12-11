Türkiye’nin Nükleer Silah Edinmesini Engelleme Tasarısı Kongre’de

Demokrat Senatör Edward Markey ve Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Brad Sherman, Türkiye’nin nükleer silah sahibi olmasını engellemeye yönelik bir tasarı sundu.

İki Kongre üyesi tasarılarını sunarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında yaptığı “Bazı ülkelerin nükleer başlıklı füzeleri var. Ancak Batı bizim bunlara sahip olamayacağımız konusunda ısrarlı. Bunu kabul edemem” şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

“Nükleer Silahların Yayılmasının Engellenmesi Yasası” başlıklı tasarı, ABD Başkanı’nı, sivil nükleer işbirliği konusunda yeni bir anlaşma imzalama ya da mevcut anlaşmayı yenilemeyle bağlantılı olarak, herhangi bir yabancı ülkenin kitle imha silahları anlaşması altındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğini ya da yabancı ülkenin nükleer programının barışçıl olup olmadığını tasdik etmekle yükümlü tutuyor.

Tasarıya göre, bu iki şarttan birinin olumsuz çıkması durumunda, “123 Anlaşması” olarak nitelendirilen barışçıl nükleer işbirliği öngören anlaşmanın, Türkiye’yle olan da dahil olmak üzere yenilenmesi ya da bu konuda yeni bir anlaşma imzalanması Kongre’nin onayına bağlı olacak.