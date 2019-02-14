BURCU ÇALIK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara en çok ulaşılan ve başarı sağlanan iller arasında ilk üç sırada Kocaeli, Diyarbakır ve Gaziantep bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 1 Şubat 2018'de açıklanan ve birinci yılında yaklaşık 800 bin vatandaşın kurslara katılımı sağlanan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında, il bazında okuryazarlık oranlarını artırma konusunda da dikkat çekici başarılar kaydedildi.

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden seferberliğin istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde okuma-yazma bilmeyen nüfusa en çok temas edilen ve başarı sağlanan iller sırasıyla Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Bitlis, Elazığ, Antalya, Sivas, Giresun ve Çanakkale oldu.

Bu illerde okuma yazma bilmeyen binlerce vatandaşın temel düzey kurs ve sınavlara katılımı sağlandı.