Türkiye’nin Olası Afganistan Görevi ve NATO’nun Yeni Dönemi

Prof. Dr. Erdurmaz: Türkiye, NATO, Afganistan üçlüsüyle bir de ABD’yi bu işin içine katmak lazım. Muhtemelen bu konu, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da NATO toplantısı nedeniyle Biden’la görüşmesinden evvel gündeme gelmiş, Türk hükümeti bu konuyu incelemiş ve görüşmelerde, bizim bu konuda istekli olduğumuz kanaati var. Bu konu aslında hem Türkiye’nin NATO’yla ilişkilerinde tekrar iyi niyet ortamı oluşturmasını veya dayanışmayı ortaya koyacak bir şekilde bir yaklaşım sergilemesi açısından çok önemli. Hem de ABD’yle birlikte işbirliği içinde olmaya yönelik stratejik ortaklığın getirdiği bir görev olarak ele alındığını değerlendiriyorum. Aslında Türkiye, Afganistan’ın başkentinde sıcak çatışmalara girmemişti ve genellikle sosyal faaliyetlerde bulunup halkla bütünleşmeyi sağlayan bir takım faaliyetlerde bulunmuştu. Türkiye, Kabil’de okulların yenilenerek açılması, köprülerin yapılmasıyla, Afgan askeri ve polis güçleri eğitiminde çok ciddi görevler aldı. Ama sıcak çatışmalara girmemişti. Şimdi Türkiye’nin BM uzantısı niteliğinde, NATO bağlamında bir görev alacağını değerlendiriyoruz. Ancak birincisi, Türkiye’ye nasıl bir görev verilecek, görev tanımı nasıl olacak? Sırf acaba Kabil Havalimanı’yla sınırlı mı kalacak yoksa NATO çerçevesinde başka görev verilecek mi? Yoksa Afganistan’daki diğer hadiselere Türkiye müdahil olacak mı? NATO içerisinde Türkiye’nin sorumluluğu nasıl olacak, lojistik açısından nasıl bir destek alacak veya herhangi bir çatışma olursa NATO bu işi nasıl ele alacak, Türkiye’yi yalnız mı bırakacak, beraber mi hareket edecek? NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, dayanışmayı ve Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını ifade ediyor ama iş sıcak çatışmaya girdiği zaman üye ülkelerce, bireysel yaklaşımları nasıl olacak? Bizim Türkiye olarak Afganistan’la, tarihsel bir köprümüz var. Zaten NATO da Türkiye’yi işte bu nedenle arzu ediyor gibi. Çünkü aynı dinden olan iki toplumun birbirini anlaması açısından. Zaten Afgan halkıyla Türk halkı, daha evvelki pozisyonlarda son derece iyi bir uyum içerisinde hareket ediyordu. Afgan halkı ve Taleban’ın da Türklere bakışları daha farklıydı. Ancak şimdi önemli olan NATO’nun nasıl bir görev vereceği, Türkiye’ye nasıl bir elbise biçildi? Bu yeni görevde, Taleban’la ilişkiler nasıl olacak? Şimdi Taleban en son İstanbul Konferansı’na katılmayı kabul etmediğine göre bu konuda çok istekli değil. Çünkü her halükarda Taleban, NATO kuvvetleri çekildikten sonra İslami bir hükümet kurmayı düşünüyor ve şeriat hükümleri oluşturacak bir yapı hedefliyor. Bu durumda ‘Türkiye ile ilişkileri sürdürmeyi isteriz’ şeklinde bir açıklamada bulundular. Görevi kapsamında Türkiye’ye, Taleban’la nasıl bir ilişkiye geçme yetkisi verilecek? Pek çok soru işareti ortaya çıkıyor. Ama çözülemeyecek şeyler değil. Türkiye’nin bu görevi başarıyla yapabileceğini değerlendiriyorum. Ancak Afgan halkınca desteklenmesi ve NATO’nun da Türkiye’yi desteklemesi durumunda. Bunun yanında demokratik bir rejim kurulabilmesi için, sağlam merkezi hükümet olabilmesi için Taleban’ın da desteği gerekiyor. Yoksa sıfır sonuçlu bir çözüm ortaya çıkacak.

“Pakistan önerisiyle göreve ‘hayır’ denilmesini umuyorum”

Emekli Tuğgeneral Er: Öncelikle bu tür bir talebi eski bir TSK mensubu olarak olumlu karşılamadım. TSK, ABD’ye yapılan 11 Eylül 2001 saldırısı sonrasında NATO kapsamında ve BM’de, Afganistan’da görev almak için kuvvet tahsis edeceğini deklare etti. Ancak Türkiye’nin bu çalışmalarda tek bir şerhi, sınırlaması vardı o da Türk askerince sahada muharip görev alınmaması kuralıydı. Bu değişmez bir kuraldı ve yıllardan beri NATO görevlerinde Türk askeri özellikle toplumsal destek faaliyetlerinde, Kabil içindeki yol güvenliğinin sağlanması gibi görevlerde kullanıldı. ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlanması muharip bir görev değil’ denilmesi mümkün. Bu da aynı kapsamda bir güvenlik görevi olarak düşünülebilirdi ancak şimdi durum değişti. Uzun süreden beri Afganistan’da NATO şapkası altında, ABD’nin de kendi muharip ve özel kuvvetleriyle yürütülen birçok geniş harekat devam ediyor. Bu harekattan çekilecek olan muharip kuvvetler kaynaklı yaratılabilecek güç boşluğu, Afganistan’daki dengeleri kökten değiştirecektir. Afganistan’da merkezi devletin şu an Afganistan’ın her köşesine hakim olduğunu söyleyebilecek bir güvenlik analisti yok. Bu durumda TSK için bu durumun, kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyorum. Ben aslında sayın Cumhurbaşkanı’nın da ‘evet’ derken ‘hayır’ dediğini de düşünüyorum. Çünkü dikkat ederseniz sayın Cumhurbaşkanı basın toplantısında ‘Macaristan, Türkiye ve Pakistan’la birlikte’ dedi. NATO’nun üyesi Macaristan’la birlikte iş birliği yapması anlaşılabilir ama Pakistan? Pakistan, şu an NATO’nun Rusya’yla birlikte en fazla kendisine rakip olarak gördüğü Çin’le 2008’den beri stratejik işbirliği içinde. Pakistan’ın Gwadar Limanı, Çin’i, Hint Okyanusu’na bağlı olmaksızın doğrudan Körfez’deki enerji kaynaklarına bağlıyor. Gwadar Limanı’nı şu an Çin’e 50 yılığına kiralamış durumda. Bunun üzerine Gwadar Limanı’ndan Çin’e bağlanan bir otoyol, bir demiryolu ve petrol boru hattı bu projeleri hayata geçirmek üzere. Böyle bir durumda, ABD başta olmak üzere NATO ittifakı, Afganistan’daki güvenlik güçleri içerisinde Pakistan’ın olmasına sıcak bakmayacağı çok açık. Eğer Türkiye, ‘Hayır biz Pakistan’ı istemiyoruz’ dediklerinde de ‘Peki istemiyorsanız biz de Macaristan’la yapıyoruz’ derse yapılabilecek en büyük stratejik hata olur. Çünkü açıkça ifade etmek isterim ki kahraman TSK’nın muhariplik kapasitesi ve yeteneklerinde hiçbir tereddüm yok. Ancak harp prensiplerinde, kuvvet tasarrufu prensibi vardır. Eğer bir ordu kendi kullanım gücü itibariyle istiab haddini aşacak görevlerle görevlendirilirse ki düşünün şu an Libya, Suriye, Kuzey Irak, bir nokada Azerbaycan’a karşı Karabağ’da yükümlülüklerimiz, öbür tarafta NATO içerisindeki yükümlülüklerimiz var. Ayrıca Doğu Akdeniz’deki güç mücadelesi, Yunanistan’la kronikleşmiş problemler. NATO’nun üzerinde durduğu Ukrayna meselesi. Böyle bir ortamda Türkiye’nin yeni coğrafyalarda muharip görevlere kapı olabilecek tekliflere kendisini kapatması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanı’nın belki farkında olmayabilir ama ‘hayır’ demeden Pakistan’la iş birliğini telaffuz ederek, NATO’nun Afganistan’da Mehmetçik’in havalimanı koruması görevine ‘hayır’ demiş olduğunu ummak istiyorum.