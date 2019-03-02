- "Türkiye'nin Öncü Kadınları" sergisi

Türkiye'de kadınlarla iligili halihazırda çok iyi bir mevzuatın bulunduğunu vurgulayan Berger, bu mevzuatın hayata geçirilmesi, kadınların siyasete katılımının artırılması ve kadına karşı şiddet gibi konularda yaklaşık 10 yıldır Türk hükümetiyle beraber çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin duvarlarında Türkiye'nin, topluma ve toplumsal cinsiyet anlayışına bilim, sanat, siyaset ve spor gibi alanlarda katkıda bulunmuş 20 öncü kadının başarı hikayelerinin asıldığını söyledi.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Robert Rokicki'nin yanı sıra yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen, kendi alanlarında ve toplumda öncü konumdaki Türk kadınlarını tanıtmaya amaçlayan illüstrasyon sergisinin açılışı yapıldı.

Berger, sorunların sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da mevcut olduğuna işaret ederek, AB bünyesinde benzer çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

"Bu kadınların hikayelerini okuduğunuz zaman sadece Türkiye'yi ve Avrupa'yı değil tüm dünyayı etkilediklerini görüyorsunuz." diyen Berger, buna Arkeolog Halet Çambel tarafından Hitit tabletlerinin çevrilmesini örnek verdi.

- "Türkiye'de etrafımda çok parlak, güçlü ve profesyonel kadınlar var"

Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Mottus, Kadınlar Günü'nün kadınların yaşadığı zorluklarla ilgili doğru soruları sormak için önemli bir an olduğunu kaydetti.

Kadınlara aile ve kariyer arasında tercih yapması konusunda baskı yapılmaması gerektiğinin altını çizen Mottus, "Türkiye'de görev yapmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de etrafımda çok parlak, güçlü ve profesyonel kadınlar var." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet de kadınların başarılarının çoğu zaman gizli kaldığına dikkati çekerek, bu etkinlikle öncü Türk kadınlarının hikayelerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.