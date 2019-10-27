"Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar var"

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin önünde tarihi fırsatlar olduğunu belirterek, "Bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." dedi.

Perinçek, Suriçi Grubu Derneği tarafından Fatih'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Türkiye'nin Önündeki Fırsatlar" konulu sunum yaptı.

Türkiye'nin tarihi bir fırsat eşiğinde olduğunu ifade eden Perinçek, "Türkiye'nin ufku açılıyor, önü açılıyor. Türkiye'nin önünde çok tarihi fırsatlar var, bir üretim ekonomisi, bir milli ekonomi kurması için, başı dik yaşamak için, bağımsız Türkiye için tarihi fırsat dönemine girdik." diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin 1945'te Atlantik sisteminin denetimi altına girdiğini anlatarak, bugün karşılaşılan sorunların altından Batı emperyalizmi, İsrail siyonizmi bağlantılarının getirdiği ekonomik sorunların olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2014'ten bu yana Batı'nın dayattığı bu sistemden kurtulma dönemine girdiğini dile getiren Perinçek, "Silivri duvarını yıkmamızla o FETÖ darbesi, tertibi boşa çıkartılmış oldu ve bir anlamda Türkiye zincirlerini kırmaya başladı." ifadesini kullandı.