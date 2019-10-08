Türkiye’nin Operasyon Hazırlıklarına Tepkiler 

İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığını ve Tahran’ın Türkiye’nin olası operasyonuna karşı olduğu mesajını verdiğini aktardı.

Türkiye’nin olası operasyonuna karşı bölgeden ve uluslararası camiadan da çeşitli tepkiler geliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın müttefiklerinden İran, Türkiye’ye Suriyeli Kürtler’e operasyon düzenlememesi çağrısında bulundu.

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırındaki bölgeden askerlerini çekmeye başlamasından sonra Ankara, bölgeye askeri bir operasyon için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Ankara, Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye-Irak sınırında Kürtler’in mevzilerini güçlendirmesini önlemek amacıyla gece operasyon düzenledi. Açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı.

Haftalık olağan basın toplantısında konuya yönelik soruları yanıtlayan Demmer, Türkiye'nin operasyon açıklamasını çok ciddiye aldıklarını belirtti ve "Böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur" şeklinde konuştu.

Berlin’de başta Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas olmak üzere koalisyon hükümetinin önde gelen isimleri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi değerlendirme ise Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer’den geldi.

Başkan Donald Trump bu hafta yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Türkiye’nin Suriyeli Kürtler’e operasyonu öncesinde bölgeden çekileceklerini açıklamıştı. Bu durum Trump’ın IŞİD’le mücadelede önemli müttefiklerinden olan Suriyeli Kürtler’i yalnız bıraktığı yorumlarına neden olmuştu.

İran, Türkiye ve Rusya, Astana grubu çatısı altında Suriye’deki iç savaşı sona erdirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar BM’nin çözüm çabalarına paralel ilerliyor.

Sözcü, Alman hükümetinin Türkiye'nin Suriye’yle sınır bölgesindeki güvenlik sorununu ve ihtiyacını anladığını ve Suriye topraklarındaki çatışmalar ve bunun sonucundaki mülteci akınından olumsuz etkilendiğini bildiğini, buna rağmen geride kalan yıllarda IŞİD’e karşı kazanılan başarının tehlikeye atılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetteki liberal FDP’nin dış politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai, Merkel hükümetinin olası operasyona yeterince tepki vermediğini öne sürerek, operasyonun yeni bir sığınmacı dalgasına yol açacağını, Almanya’nın bundan doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Alman basınında çıkan yorumlarda olası operasyonla birlikte yeni sığınmacı dalgası kaygısının yanı sıra, terör örgütü IŞİD'in yeniden güçlenebileceği dile getiriliyor. Türkiye’nin müdahalesi sonrasında, YPG’ye bağlı Kürt grupların bulundukları bölgelerden geri çekilmek durumunda kalacağı, böylelikle on binlerce IŞİD savaşçısı ve sempatizanının tutulduğu cezaevleri ve kampların denetimsiz kalacağı iddia ediliyor.