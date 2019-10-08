Türkiye’nin Operasyon Hazırlıklarına Tepkiler 

Ankara, Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye-Irak sınırında Kürtler’in mevzilerini güçlendirmesini önlemek amacıyla gece operasyon düzenledi. Açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı.
ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırındaki bölgeden askerlerini çekmeye başlamasından sonra Ankara, bölgeye askeri bir operasyon için hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.
İran: ‘Operasyona karşıyız’
Türkiye’nin olası operasyonuna karşı bölgeden ve uluslararası camiadan da çeşitli tepkiler geliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın müttefiklerinden İran, Türkiye’ye Suriyeli Kürtler’e operasyon düzenlememesi çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonu, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığını ve Tahran’ın Türkiye’nin olası operasyonuna karşı olduğu mesajını verdiğini aktardı.
Zarif Türkiye’den Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini istedi.
İran, Türkiye ve Rusya, Astana grubu çatısı altında Suriye’deki iç savaşı sona erdirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar BM’nin çözüm çabalarına paralel ilerliyor.
Başkan Donald Trump bu hafta yaptığı açıklamada ABD askerlerinin Türkiye’nin Suriyeli Kürtler’e operasyonu öncesinde bölgeden çekileceklerini açıklamıştı. Bu durum Trump’ın IŞİD’le mücadelede önemli müttefiklerinden olan Suriyeli Kürtler’i yalnız bıraktığı yorumlarına neden olmuştu.
Almanya: “Operasyon insani bakımdan vahim olur”
Berlin’de başta Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas olmak üzere koalisyon hükümetinin önde gelen isimleri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Resmi değerlendirme ise Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer’den geldi.
Haftalık olağan basın toplantısında konuya yönelik soruları yanıtlayan Demmer, Türkiye'nin operasyon açıklamasını çok ciddiye aldıklarını belirtti ve "Böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur" şeklinde konuştu.
Sözcü, Alman hükümetinin Türkiye'nin Suriye’yle sınır bölgesindeki güvenlik sorununu ve ihtiyacını anladığını ve Suriye topraklarındaki çatışmalar ve bunun sonucundaki mülteci akınından olumsuz etkilendiğini bildiğini, buna rağmen geride kalan yıllarda IŞİD’e karşı kazanılan başarının tehlikeye atılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Muhalefetteki liberal FDP’nin dış politika sözcüsü Bijan Djir-Sarai, Merkel hükümetinin olası operasyona yeterince tepki vermediğini öne sürerek, operasyonun yeni bir sığınmacı dalgasına yol açacağını, Almanya’nın bundan doğrudan etkileyeceğini ifade etti.
Alman basınında çıkan yorumlarda olası operasyonla birlikte yeni sığınmacı dalgası kaygısının yanı sıra, terör örgütü IŞİD'in yeniden güçlenebileceği dile getiriliyor. Türkiye’nin müdahalesi sonrasında, YPG’ye bağlı Kürt grupların bulundukları bölgelerden geri çekilmek durumunda kalacağı, böylelikle on binlerce IŞİD savaşçısı ve sempatizanının tutulduğu cezaevleri ve kampların denetimsiz kalacağı iddia ediliyor.
İngiltere: ‘Tek taraflı operasyon bölgeyi istikrarsızlaştır’
İngiltere de Türkiye’yi Suriye’de planladığı tek taraflı askeri operasyondan dolayı uyardı.
İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison, “Türkiye’ye bölgeyi istikrarsızlaştıracağı ve IŞİD’in kalıcı bozguna uğratılmasını tehlikeye atacağı nedeniyle tek taraflı askeri operasyondan kaçınılması gerektiği konusunda hep çok açık olduk” dedi.
Murrison ayrıca Başkan Donald Trump’ın İngiltere’nin ABD’nin Suriye’den asker çekme kararından büyük memnuniyet duyduğu açıklamasına mesafeli yaklaştı.
Murrison, Trump’ın bu fikre nasıl vardığını bilmediğini söyledi. Bunun kesinlikle İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında geçen telefon görüşmesinden kaynaklanmadığını kaydetti.
Kremlin: ‘ABD’nin çekilme planlarından haberimiz olmadı’
Kremlin’den yapılan açıklamadaysa Rusya’nın, Türkiye’nin olası operasyonu öncesinde ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğu sınır bölgesinden asker çekme planından haberdar olmadığı belirtildi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, kendilerine önceden haber verilmediğini bildirdi. Peskov durumu yakından izlediklerini kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın yakın müttefiklerinden olan Rusya, Suriye’de sekiz yıldan uzun süredir devam eden savaşta önde gelen arabuluculardan biri oldu. Rusya tarafından yapılan açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği vurgulandı.
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