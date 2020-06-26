Türkiye’nin Operasyonu Iraklı Dini Azınlıkları Kaygılandırıyor

Onlarca Ezidi ailesiyle birlikte, savaş yorgunu Sincar’a geri dönüş izni almak için Irak’taki bir kontrol noktasında bekleyen Hüseyin, “Türkiye’nin hava saldırıları beni çok kaygılandırıyor ancak dönmekten başka seçeneğim yok” diyor.

NATO üyesi Türkiye, 15 Haziran’da Sincar ve Irak’ın kuzeyindeki diğer PKK hedeflerine yönelik büyük bir operasyon başlattı.

Sincar’da artık cihatçılar hüküm sürmüyor. Hüseyin’in asıl endişesi de artık IŞİD değil, Türkiye.

26 yaşındaki Hüseyin Süleyman Hüseyin, eşi ve 5 yaşındaki kızıyla birlikte, altı yıl IŞİD yüzünden terk ettiği Sincar’a geri dönmeye karar vermiş. Ancak bölgeden gelen son haberler Hüseyin’i huzursuz ediyor.

Türk savaş uçakları Sincar’da sadece PKK’yı değil, PKK bağlantılı örgütleri de hedef aldı. Bunların arasında Sincar Direniş Birimleri (YBS) de var. YBS, 2017’de, çoğunluğu genç Ezidiler’den oluşan bir grup tarafından IŞİD’e karşı, PKK’nın yardımıyla kuruldu.

IŞİD’ın Sincar’da yaptığı soykırımda ölen binlerce Ezidi arasında Hüseyin’in 50 yaşındaki babası ve yaklaşık 20 kuzeni de var. Hüseyin, Sincar’a geri döndükten sonra ailesinin geri kalanını Türkiye’nin hava operasyonlarından koruyup koruyamayacağını bilmiyor.

Telefon yoluyla Amerika’nın Sesi’ne konuşan Hüseyin, “Çadırda daha fazla yaşayamazdım. Kışın çadır çok soğuk oluyor ve yazın da aşırı sıcak” diyor.

Yerel medyada çıkan haberlere göre Kürt yetkililer, hava operasyonlarının Duhok bölgesinde en az dört sivilin ölümüne yol açtığını bildirdi.

Bazı uzmanlara göre, YBS şimdiye kadar Türkiye’ye hiç saldırı düzenlememiş olsa da, Ankara bu örgütün PKK’nin uzantısına dönüşebileceği konusunda kaygılı.

Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Kriz Grubu’nun Türkiye uzmanı Berkay Mandıracı, “Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki askeri operasyonu, Hakurk ve Sincar bölgelerindeki PKK faaliyetlerini hedef aldı. PKK, Hakurk bölgesini Türkiye’ye geçiş yolu olarak kullanıyor. Sincar ise, PKK’nın Irak ve Suriye arasındaki köprüsü. Ankara iki yolu da engellemek istiyor” yorumunu yapıyor.

Ezidi azınlığın Afrin korkusu

2018’in ilkbaharında, Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki sınır kenti Afrin’e “Zeytin Dalı” adı verilen bir harekat düzenledi. Operasyonda Türk hava kuvvetleri, Afrin’de YPG militanlarına karşı çoğunluğu İslamcı savaşlardan oluşan bir grubu destekledi.

ABD ise, Türkiye’nin PKK bağlantılı terör örgütü listesine aldığı YPG’yi IŞİD’e karşı önemli bir yerel müttefik olarak görüyor.