Türkiye'nin operatörlerinden eğitim içeriklerine erişim desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm cep telefonu aboneleri, çevrim içi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz erişecek.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, MEB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında, "Türkiye'nin Operatörlerinden Türkiye'nin Eğitim İçeriklerine Erişim Desteği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın çevrim içi sosyal eğitim platformu EBA'nın Türkiye için önemli bir eğitim portalı olduğunu belirterek, platformun içeriğini her geçen gün daha da zenginleştirdiklerini söyledi.

Toplumun bilgiye kolayca ulaşabilmesinin önemine işaret eden Denemeç, "Mekandan bağımsız olarak çocuklarımızın bilgiye ve buradaki farklı eğitim içeriklerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Kendi telefonlarından bu içeriklere ulaşabilecekleri gibi annelerinin, babalarının, ablalarının, ağabeylerinin telefonlarından da ulaşabilirler. Tableti veya akıllı telefonu olan Türkiye'deki tüm bireylerin de bu içeriklere ulaşma fırsatı var." dedi.