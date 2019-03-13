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Türkiye'nin operatörlerinden eğitim içeriklerine erişim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm cep telefonu aboneleri, çevrim içi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz erişecek - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç: - "Mekandan bağımsız olarak çocuklarımızın bilgiye ve buradaki farklı eğitim içeriklerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz" - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Bilgiyi etkin kullanabilmek için de eğitimde teknolojik altyapıların yoğun şekilde kullanılması gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında imzalanan protokol kapsamında, tüm cep telefonu aboneleri, çevrim içi sosyal eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz erişecek.

MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, MEB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve GSM operatörleri arasında, "Türkiye'nin Operatörlerinden Türkiye'nin Eğitim İçeriklerine Erişim Desteği İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, burada yaptığı konuşmada, Bakanlığın çevrim içi sosyal eğitim platformu EBA'nın Türkiye için önemli bir eğitim portalı olduğunu belirterek, platformun içeriğini her geçen gün daha da zenginleştirdiklerini söyledi.

Toplumun bilgiye kolayca ulaşabilmesinin önemine işaret eden Denemeç, "Mekandan bağımsız olarak çocuklarımızın bilgiye ve buradaki farklı eğitim içeriklerine ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Kendi telefonlarından bu içeriklere ulaşabilecekleri gibi annelerinin, babalarının, ablalarının, ağabeylerinin telefonlarından da ulaşabilirler. Tableti veya akıllı telefonu olan Türkiye'deki tüm bireylerin de bu içeriklere ulaşma fırsatı var." dedi.

- "Eğitimde teknolojik altyapılar yoğun şekilde kullanılmalı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bilgi ve iletişim altyapılarındaki gelişmelerden en fazla faydalanılan alanlardan birinin eğitim olduğunu belirtti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan ülkelerin uluslararası alanda rekabet avantajını elde ettiklerine dikkati çeken Sayan, "Bilgiyi etkin kullanabilmek için de eğitimde teknolojik altyapıların yoğun şekilde kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

Sayan, çocuk ve gençlerin donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için bilgiyi etkin ve verimli kullanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

Operatörler tarafından EBA'daki eğitim içeriklerine ücretsiz erişme imkanı sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan, "Uygulamanın nisan ayı sonundan önce faaliyete geçeceğini, mayıs ayında da tam olarak faaliyette olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz da dijital eğitim materyallerinin erişilebilir olmasının, eğitimde teknoloji kullanımı konusunun önemli başlıkları arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin iletişim altyapısında önemli mesafeler alındığını söyleyen Yılmaz, bunun eğitim sektöründe etkin ve verimli kullanılmasına yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.

Yılmaz, iş birliğinin, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmadaki ulusal çabanın ve toplumun tüm kesimlerinin bu konuda birlikte çalıştığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Törene, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ile Vodafone Kamu İlişkileri Kıdemli Müdürü Burcu Önem de katıldı.

Konuşmaların ardından Denemeç, Sayan ve Yılmaz ile GSM operatörlerinin yetkilileri protokolü imzaladı.

- EBA, aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz olacak

Protokol kapsamında, tüm cep telefonu abonelerinin, EBA'nın "www.eba.gov.tr" internet adresinden ve EBA mobil uygulaması üzerinden eğitim içeriklerine erişimi, aylık 3 GB'ye kadar ücretsiz olacak.

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