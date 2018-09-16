"Türkiye'nin oradan çekilmesi söz konusu edilmemeli"

Destici, "Kendisini, onunla birlikte idam edilen arkadaşlarını ve darbe mağduru olup da bugün hayatta olmayan herkesi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. İnşallah ülkemiz bir daha 60 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi darbelerle karşı karşıya kalmaz. Darbecileri bir kere daha lanetlerken, darbe mağdurlarını da saygıyla yad ediyorum." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Sınır hattımız teröristlerden temizlensin, kendi sınırlarımız içine çekiliriz. Ama orada PKK, PYD, YPG cirit attığı müddetçe, yerleşik bir hale geldiği sürece Türkiye'nin oradan çekilmesi asla söz konusu edilmemelidir." dedi.

Suriye'de yaşanan dramın devam ettiğini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Geçmişte yapılan hataların telafisi vardı ama bugün yapılacak hataların, yanlış atılacak adımların telafisi düne göre daha zor. Bugün İdlib bir kuşatmayla, bir katliamla karşı karşıya. Rusya, İran ve Çin, Suriye rejimi ile birlikte hareket ediyor. ABD ve Batılı bir kısım ülkelerle burada anlaşmış gözüküyorlar. ABD İdlib'e ses çıkarmayacak. ÖSO ve diğer muhaliflere yapılanlara ses çıkarmayacak, öbür taraftan Suriye rejimi de Fırat'ın doğusundaki ABD'nin himayesindeki PKK, PYD'ye ve YPG'ye ses çıkarmayacak, hatta onunla uzun vadeli Irak'ın kuzeyindeki gibi bir anlaşmaya gidecek. Türkiye olarak bunun her ikisini de kabul etmemiz mümkün değil."

İdlib'in düşmesi durumunda Türkiye'nin Afrin ve Cerablus'tan çekilmesini isteyeceklerini vurgulayan Destici, "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Sınır hattımız teröristlerden temizlensin, kendi sınırlarımız içine çekiliriz. Ama orada PKK, PYD, YPG cirit attığı müddetçe, yerleşik bir hale geldiği sürece Türkiye'nin oradan çekilmesi asla söz konusu edilmemelidir." dedi.