Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı

OHRİ (AA) - Makedonya Yoğun Bakım Kongresi'nde Türkiye'nin organ naklindeki başarısı anlatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde, aralarında ABD, Yunanistan ve Sırbistan'ın da bulunduğu ülkelerin katılımıyla yapılan Yoğun Bakım Kongresi'ne, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği "Uluslararası Organ Nakli Ağı"ndan bir heyet de davet edildi.

Kongrenin bugünkü oturumu Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumlarda, Kahveci ile birlikte Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Organ Nakli Direktörü Doç. Dr. Sanem Çimen, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğhan Utku, Antalya Medicalpark Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin sunum yaptı.

Sunumlarda Türk doktorlar, Türkiye'nin organ nakline ilişkin başarısını ve organ bağışındaki çalışmalarını anlattı.

- "Yüksek bir fırsat sunmaktadır"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, yaptığı değerlendirmede, kongreye uluslararası çerçevedeki teknik yardım ve iş birliği projesi olan Uluslararası Organ Nakli Ağı ile dahil olduklarını söyledi.