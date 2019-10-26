HABER

Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 16:19 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen Yoğun Bakım Kongresi'nde Türkiye'nin organ naklindeki başarısı gündeme geldi - Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci: - "Kuzey Makedonyalı uzmanların Türkiye'de eğitim alma noktasında taleplerini değerlendirip ilgili makamlarla paylaşacağız"

OHRİ (AA) - Makedonya Yoğun Bakım Kongresi'nde Türkiye'nin organ naklindeki başarısı anlatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde, aralarında ABD, Yunanistan ve Sırbistan'ın da bulunduğu ülkelerin katılımıyla yapılan Yoğun Bakım Kongresi'ne, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği "Uluslararası Organ Nakli Ağı"ndan bir heyet de davet edildi.

Kongrenin bugünkü oturumu Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumlarda, Kahveci ile birlikte Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Organ Nakli Direktörü Doç. Dr. Sanem Çimen, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğhan Utku, Antalya Medicalpark Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin sunum yaptı.

Sunumlarda Türk doktorlar, Türkiye'nin organ nakline ilişkin başarısını ve organ bağışındaki çalışmalarını anlattı.

- "Yüksek bir fırsat sunmaktadır"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, yaptığı değerlendirmede, kongreye uluslararası çerçevedeki teknik yardım ve iş birliği projesi olan Uluslararası Organ Nakli Ağı ile dahil olduklarını söyledi.

Kahveci, kongrede, Türkiye'nin organ bağışı, organ nakli ve yoğun bakım alanındaki tecrübelerinin paylaşıldığını bildirdi.

Kongre kapsamında Kuzey Makedonyalı uzmanlarla ikili görüşmeler de yapıldığını belirten Kahveci, iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini dile getirdi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonyalı uzmanların Türkiye'de eğitim alma noktasında taleplerini değerlendirip ilgili makamlarla paylaşacağız. Türk sağlık sektörü, son 15 yıldaki büyük değişimi ve şu anda gelmiş olduğu nokta itibarıyla uluslararası alanda büyük bir rekabet avantajı elde etmiş durumdadır. Bu avantaj, hem bilim diplomasisi hem de ekonomik kazanımlar anlamında geri dönüş sağlama potansiyeli yüksek bir fırsatı sunmaktadır."

Bu arada, Türkiye'den kongreye katılan heyette Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Yavuz Selim Çınar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cansever, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semiha Akın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Doğru, Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Organ Nakli Koordinatörü Gamze Yıldırım ile Sağlık Bakanlığından Ahmet Aksu da yer aldı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstüBeşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü
Başkan Uçar, sağlıklı yaşam seferberliği başlattıBaşkan Uçar, sağlıklı yaşam seferberliği başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya Makedonya Yoğun Bakım Kongresi Ohri Organ nakli Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Dikkat çekmek için armut topladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.