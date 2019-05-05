Türkiye’nin özel yetenekli çocukları, Deneyap teknoloji atölyelerinde geleceğe hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programında da yer alan ve 12 ilde eş zamanlı yapılan “Deneyap” Projesi’nin Trabzon ayağı BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla yapıldı. Sınavda, öğrenciler kendilerine verilen pipet, CD, şişe, kapak, balon gibi malzemelerle iki saat içerisinde en uzak mesafeye gidebilecek arabayı yapmak için birbirleriyle yarıştı. Sınavda en yüksek puan alan adaylar, 36 aylık ücretsiz “Deneyap” Eğitimlerine katılacak. Özel yetenekli gençlere, kodlamadan siber güvenliğe, nanoteknolojiden yapay zekaya 36 aylık özel bir eğitim programı sunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin uygulama sınavı Trabzon Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı. Uygulama sınavına yurt genelinde 5 bin 400 öğrenci katılırken

Trabzon’da sınav öncesi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, stantları gezerek öğrencilerin geliştirdikleri projeleri yakından inceledi.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, burada yaptığı açıklamada söz konusu projeyi ilk kez 2017 yılında İstanbul’da başlattıklarını kaydederek” O dönemde ilk yıl 400 öğrencimiz vardı. Bunlara da ders anlatan bursiyer gönüllülerimiz vardı. Tabi çok başarılı oldu biz o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sağladığı mekanları kullandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti olarak gönüllü olarak vakfımız bu hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle beraber sunmuştu. Sonraki yıl bu rakam çok daha büyüdü. On binlerce öğrenci öncelikle bir seçme sınavına giriyor. Sonrasında uygulama sınavına giriyorlar. Bir araç tasarlıyorlar. Bu bir uzay aracı olabiliyor. O sınavı da burada hakemlerimiz değerlendiriyorlar. Buradan aldıkları puanlara göre de Dene yap öğrencisi oluyorlar. Tabi bu İstanbul’daki model çok başarılı olunca Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve bunun yanında TÜBİTAK ve vakfımız da fahri danışmanlık yapmak suretiyle tüm Türkiye’ye yayma kararı aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Gençlik Spor Bakanlığımızın imkânları çok daha geniş. Öncelikle Hakkari’den Edirne’ye 12 ilde bu proje başladı. Bugün de Trabzon’dayız. Trabzon’da da genç kardeşlerimiz ön elemeyi geçenler, ilk aşamada 80 bin kişi katılmıştı sınava 12 ilde bunların 5 bin 400’ü ikinci aşamaya kaldı. 5 bin 400’den de yaklaşık bin 920 tanesi üç yıl boyunca bu bahsettiğim alanlarda geleceğin teknolojileri alanında uygulamalı eğitim görecekler. Tabi bu bizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.

Bayraktar, kendisinin de ufak yaşlarla bu gibi alanlara merak sararak, bu tutkunun peşinden giderek başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ise “Aileler açısından, çocuklarımız açısından çok heyecanlı bir günü yaşıyoruz. Şu an ülkemizin 12 ilinde uygulanan bu proje ile inşallah geleceğin yıldızları, bilim adamları yetişecek. Ülkemiz için çok önemli bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’nin artık teknoloji üretmesi gerektiğini kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’da , “Adeta bir festival havasında çocuklarımız eğlenerek, şakalaşarak keyifli bir ortamda hayallerini ürünlere dönüştürüyorlar. Çocukluğumuzda biz hayallerimizi yazıya dökerdik , hayallerimizle resim yapardık ancak şimdi çok şükür ülkemizin geldiği aşamada şu anda sadece Trabzon’da değil 12 ilde 5 bine yakın çocuğumuz evladımız deneyerek hayalleriyle bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Çocuklarımızın teknolojiye bu yaşlarda alışması lazım. Türkiye’nin artık teknoloji üretmesi lazım.