Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde iftar programı

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde huzur ve bereket ayı ramazan dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, büyükelçilik konutunda verilen iftarda Pekin’de yaşayan çok sayıda iş adamı, öğrenci ve davetliyle bir araya geldi.

Vaktin gelmesiyle konuklar iftarlarını açtı.

Önen, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisinin düzenlenmesiyle büyükelçilikte iftar programının artık gelenekselleşmeye başladığını kaydetti.

“Malumunuz çok yoğun bir takvim var iki ülke arasında. İlişkiler de her geçen gün daha büyük ivmeler kazanıyor. Bunlar arasında sizlerle her fırsatta bir arada olmayı çok önemsiyorum.” diyen Büyükelçi Önen, misafirlerine katılımları için teşekkür etti.

