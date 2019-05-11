HABER

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde iftar programı

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinde huzur ve bereket ayı ramazan dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, büyükelçilik konutunda verilen iftarda Pekin’de yaşayan çok sayıda iş adamı, öğrenci ve davetliyle bir araya geldi.

Vaktin gelmesiyle konuklar iftarlarını açtı.

Önen, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisinin düzenlenmesiyle büyükelçilikte iftar programının artık gelenekselleşmeye başladığını kaydetti.

“Malumunuz çok yoğun bir takvim var iki ülke arasında. İlişkiler de her geçen gün daha büyük ivmeler kazanıyor. Bunlar arasında sizlerle her fırsatta bir arada olmayı çok önemsiyorum.” diyen Büyükelçi Önen, misafirlerine katılımları için teşekkür etti.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Türkiye’deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını çok önemsiyorum”Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Türkiye’deki tüm değerlerin ortaya çıkarılmasını çok önemsiyorum”
Fedakar anne, hayatını, engelli ikizlerine adadıFedakar anne, hayatını, engelli ikizlerine adadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin iftar Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

İstanbul seçimi için süreç başladı!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.