Türkiye’nin Pekin Büyükelçişi Emin Önen’den açıklama

Türkiye Pekin Büyükelçişi Emin Önen, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakasında Türk vatandaşlarımıza nasıl ulaştığımızı anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü makamlarıyla en başından koordineli vaziyette bütün gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşlarımızın sağlığı ve selameti açısından bütün tedbirleri aldık." dedi.

Türkiye Pekin Büyükelçişi Önal Çin’den gelecek olan A400M Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağın inişi öncesinde açıklamalarda bulundu. Öner, yaptığı açıklamasında, "Çin’de 3 tane başkonsolosumuz var ve her Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi ile alakalı Çin’e özgü sosyal medya hesapları oluşturur ve bu tip hesaplarında bütün vatandaşlarımıza birebir ulaştık. Gerek bu konunun ilk ortaya çıkışı 12 Aralık’ta Wuhan şehrinde başladığını daha sonra 31 Aralık’ta ilk vakanın tespit edilip de Dünya Sağlık Örgütü dahil olup bütün uluslararası kamuoyu dahil biz ilk günden beri vatandaşlarımıza hesaplarımızdan nelere dikkat etmeleri gerektiği ile alakalı uyarılarda bulunduk. Bu şekilde bir kriz masası oluşturduk. Wuhan’da ve bütün eyalette karantina şartları söz konusu şehre giriş çıkışlar yasaklandı. Aslında bu virüsün çok hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin’de yapılan seyahat sayısı ile alakalı Çin genelinde bir haftada 3 milyar seyahat düzenleniyor, yaklaşık 450 milyon insan o yüzden vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasının önemli sebebi bu. Ama biz özellikle bu haldeki vatandaşlarımıza ilk etapta ulaştık. Wuhan’da ciddi bir operasyon gerçekleştirildi. Her birisinin yerini tek tek tespit ederek bir operasyon gerçekleştirdik ve her birisi için tek tek ayrı ayrı izin alarak belli toplama merkezleri oluşturarak. Onları havaalanına nasıl götüreceğimizin planlarını yaptık. Bazı vatandaşlarımız 240 kilometre bazı vatandaşlarımız 320 kilometre mesafeden aldık ve otobüslerle belli noktalarda toplandıktan sonra havaalanına intikalini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.