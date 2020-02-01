HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Türkiye’nin Pekin Büyükelçişi Emin Önen’den açıklama

Türkiye’nin Pekin Büyükelçişi Emin Önen’den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2020 21:11 | Son Güncelleme

Türkiye Pekin Büyükelçişi Emin Önen, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakasında Türk vatandaşlarımıza nasıl ulaştığımızı anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü makamlarıyla en başından koordineli vaziyette bütün gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşlarımızın sağlığı ve selameti açısından bütün tedbirleri aldık." dedi.Türkiye Pekin Büyükelçişi Önal Çin’den gelecek olan A400M Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağın inişi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Pekin Büyükelçişi Emin Önen, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakasında Türk vatandaşlarımıza nasıl ulaştığımızı anlatarak, "Dünya Sağlık Örgütü makamlarıyla en başından koordineli vaziyette bütün gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşlarımızın sağlığı ve selameti açısından bütün tedbirleri aldık." dedi.

Türkiye Pekin Büyükelçişi Önal Çin’den gelecek olan A400M Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağın inişi öncesinde açıklamalarda bulundu. Öner, yaptığı açıklamasında, "Çin’de 3 tane başkonsolosumuz var ve her Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi ile alakalı Çin’e özgü sosyal medya hesapları oluşturur ve bu tip hesaplarında bütün vatandaşlarımıza birebir ulaştık. Gerek bu konunun ilk ortaya çıkışı 12 Aralık’ta Wuhan şehrinde başladığını daha sonra 31 Aralık’ta ilk vakanın tespit edilip de Dünya Sağlık Örgütü dahil olup bütün uluslararası kamuoyu dahil biz ilk günden beri vatandaşlarımıza hesaplarımızdan nelere dikkat etmeleri gerektiği ile alakalı uyarılarda bulunduk. Bu şekilde bir kriz masası oluşturduk. Wuhan’da ve bütün eyalette karantina şartları söz konusu şehre giriş çıkışlar yasaklandı. Aslında bu virüsün çok hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin’de yapılan seyahat sayısı ile alakalı Çin genelinde bir haftada 3 milyar seyahat düzenleniyor, yaklaşık 450 milyon insan o yüzden vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasının önemli sebebi bu. Ama biz özellikle bu haldeki vatandaşlarımıza ilk etapta ulaştık. Wuhan’da ciddi bir operasyon gerçekleştirildi. Her birisinin yerini tek tek tespit ederek bir operasyon gerçekleştirdik ve her birisi için tek tek ayrı ayrı izin alarak belli toplama merkezleri oluşturarak. Onları havaalanına nasıl götüreceğimizin planlarını yaptık. Bazı vatandaşlarımız 240 kilometre bazı vatandaşlarımız 320 kilometre mesafeden aldık ve otobüslerle belli noktalarda toplandıktan sonra havaalanına intikalini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı

Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! Ioannis Lagos hakkında harekete geçildi

Bakan duyurdu: Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.