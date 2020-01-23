Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Çin'deki koronavirüs salgınını değerlendirdi:

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde yaklaşık 120 Türk vatandaşının yaşadığını ancak birçoğunun yeni yıl tatili nedeniyle ülke dışında olduğunu belirterek, "Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim." dedi.

Büyükelçi Önen, Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde 120 civarında Türk'ün yaşadığını akratan Önen, "Bu vatandaşlarımızın birçoğuna, konsolosluk kayıtlarını yaptıran vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Çin'de malum, bu dönem yeni yıl tatili başladığı için bu vatandaşlarımızın birçoğunun Vuhan dışında, Türkiye'de olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden, ülkede yaşayan Türk vatandaşları için sıkıntılı bir durumda nasıl ve nereye ulaşacakları konusunda bütün bilgileri paylaştıklarını belirten Büyükelçi Önen, "Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim." ifadelerini kullandı.