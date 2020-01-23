HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Çin'deki koronavirüs salgınını değerlendirdi:

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, Çin'deki koronavirüs salgınını değerlendirdi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

"Vuhan'da 120 civarında Türk yaşıyor. Çin'de yeni yıl tatili başladığı için bu vatandaşlarımızın birçoğunun Vuhan dışında, Türkiye'de olduğunu tespit ettik" - "Şu an Vuhan kapalı, kısa bir süreliğine kapattılar. Şu aşamada Dünya Sağlık Örgütünden yapılacak açıklamalar bekleniyor" - "Şimdiye kadar 620 vaka tespit edildi ve bunlardan 17'si ölümle sonuçlandı"

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde yaklaşık 120 Türk vatandaşının yaşadığını ancak birçoğunun yeni yıl tatili nedeniyle ülke dışında olduğunu belirterek, "Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim." dedi.

Büyükelçi Önen, Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin son gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentinde 120 civarında Türk'ün yaşadığını akratan Önen, "Bu vatandaşlarımızın birçoğuna, konsolosluk kayıtlarını yaptıran vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Çin'de malum, bu dönem yeni yıl tatili başladığı için bu vatandaşlarımızın birçoğunun Vuhan dışında, Türkiye'de olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden, ülkede yaşayan Türk vatandaşları için sıkıntılı bir durumda nasıl ve nereye ulaşacakları konusunda bütün bilgileri paylaştıklarını belirten Büyükelçi Önen, "Şu an Türk vatandaşlarının hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmediğini, herhangi bir vaka olmadığını paylaşabilirim." ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin, paylaştığı bilgi notlarında ülkedeki Türk vatandaşlarına açık havada koruyucu maske takmalarını, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmalarını tavsiye ettiğini vurgulayan Önen, şöyle devam etti:

"Ateş, öksürük nefes darlığı belirtileri gösteren hastalardan temastan uzaklaşmaları, öksürürken, hapşırırken kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, özellikle canlı hayvanların bulunduğu çiftlik, pazar ve kesimhanelerden uzak durmaları, et, balık, yumurta benzeri hayvansal ürünleri çok iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, sık sık sabunla ellerini yıkamaları, yanlarında temizleme jelleri ve benzeri dezenfektan ürünleri bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. Yine bunlara rağmen yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayet olursa muhakkak en yakın sağlık kurumuna başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

Çin'deki Türk vatandaşlarının, günün her saati hizmet veren konsolosluk numaraları üzerinden büyükelçilik yetkililerine ulaşabileceklerinin altını çizen Önen, "Vatandaşlarımızdan birçoğunun Çin'den zaten ayrıldığını yeni yıl vesilesiyle çıktığını görüyoruz." dedi.

Önen, Çin Ulaştırma Bakanlığının, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurmasına ilişkin de "Şu an Vuhan kapalı, kısa bir süreliğine kapattılar. Şu aşamada Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılacak açıklamalar bekleniyor. Bugün Cenevre'de toplantı yapılıyor. Bu konuda biz vatandaşlarımıza gerekli uyarıyı yapıyoruz ama şu an herhangi bir şekilde vatandaşlarımızdan bize yansıyan bir durum yok." diye konuştu.

Salgına ilişkin Çin'in aldığı tedbirleri de değerlendiren Önen, şöyle devam etti:

"Gerekli tedbirler alınıyor, Çin tarafı da alındığını söylüyor. Biz tabii daha çok DSÖ'nün programını söyleyeceklerini çok yakından takip ediyoruz. Şimdiye kadar 620 vaka tespit edildi ve bunlardan 17'si ölümle sonuçlandı. Ölenlerin en gencinin 48, en yaşlısının 89 olduğunu görüyoruz. Bu noktada gerekli tüm tedbirlerin alındığını Çin tarafı söylüyor ve biz de çok yakından takip ediyoruz."

- Koronavirüs salgını

Çin'de 620 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari bölgelerinde görülen virüs, ABD, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Tayland'da da tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları, giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Muhammed’i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)Muhammed’i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş (2)
Beylikdüzü'nde öğrenci servisinde yangınBeylikdüzü'nde öğrenci servisinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs salgın Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen Vuhan

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı! En acı veda

Dini nikahlı eşi benzin dökerek içinde o varken evi yakmıştı!

Son dakika: Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Sivas'ta korkutan deprem!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Halk otobüsünde sürücü ve yolcu kavgası kamerada

Halk otobüsünde dehşet anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.