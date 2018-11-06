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Türkiye'nin pilot ihtiyacı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

Sinem ERYILMAZ

Türkiye'nin pilot ihtiyacı artıyor

Sinem ERYILMAZ Türkiye'nin pilot ihtiyacı artıyorTürkiye'nin pilot ihtiyacı artıyor

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