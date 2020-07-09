Türkiye'nin PKK operasyonlarıyla ilgili meclis raporu

Raporda, operasyonunun devletler hukukuyla bağdaşıp bağdaşmadığının şüpheli olduğu belirtildi.Almanya'da Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK operasyonunun devletler hukukuyla bağdaşıp bağdaşmadığının şüpheli olduğu belirtildi.

Raporda PKK'nın mevcut durumda herhangi bir silahlı saldırıda bulunmadığı, dolayısıyla Türkiye açısından Irak sınırları içinde askeri güç kullanmasını meşrulaştıracak şekilde bir meşru savunma durumu oluştuğu sonucuna varılamadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinde "Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde […] bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez" deniliyor.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi raporunda, Türkiye hükümetinin operasyonu meşru müdafaa hakkıyla gerekçelendirdiğine dikkat çekilerek Ankara'nın konuyla ilgili açıklama borçlu olduğunu ifade edildi.