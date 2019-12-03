HABER

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, otizm derneğini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

Büyükelçi Çağrı Sakar: - "Türk Büyükelçiliği olarak Otizm Derneği'ni gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz"

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine’deki Otizm Derneği’ni ziyaret etti.

Büyükelçi Sakar, ziyarette Otizm Derneği Başkanı Cen Krasniçi’den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran’ın da hazır bulunduğu görüşmede, bu yıl TİKA tarafından Kosova’da düzenlenen "Özel Eğitim Seminerleri"nden elde edilen gelirler derneğe bağışlandı.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede derneğin TİKA ile geçmişte yaptığı çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

TİKA'nın bugüne kadar Kosova'da yaptığı faaliyetlerden gurur duyduklarını belirten Sakar, "Türk Büyükelçiliği olarak Otizm Derneği'ni gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Otizm Derneği Başkanı Krasniçi ise yapılan sembolik bağışın büyük değere sahip olduğunu dile getirerek, "Birilerinin bize değer verdiğini, sahip çıktığını görmek, bize psikolojik anlamda da destek veriyor. Yardımlarından dolayı TİKA ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Priştine Otizm Derneği, Kosovalı aileler tarafından otizmli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunmak amacıyla 2011'de kuruldu. Dernek, yaşları 2-18 arasında değişen yaklaşık 50 çocuğa hizmet sunuyor.

Bu arada, TİKA ve Priştine Belediyesi arasında yıl boyunca yapılan görüşmelerde otizmli ve down sendromlu bireyler için bir rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesi için anlaşmaya varıldı. Projenin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.

TİKA, geçen yıl, Priştine'deki Otizm Derneği'ne tam donanımlı sensör odası yardımında bulunmuştu.

PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
Prof. Dr. Çomaklı: FETÖ, Hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyorProf. Dr. Çomaklı: FETÖ, Hristiyan dünyasından eleman kazanmaya çalışıyor
Marmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildiMarmaris'teki Kenan Evren Bulvarı'nın adı 'Bülent Ecevit Bulvarı' olarak değiştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kosova Otizm Derneği tika

En Çok Okunan Haberler

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Çok sayıda ekip sevk edildi

Vatan Caddesi'nde hareketli anlar!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Ayrı yaşadığı eşini araç içinde kurşun yağmuruna tuttu!

Kadıköy’de çadırla beraber uçan pazarcı o anları anlattı

Çadırla beraber uçtu! O anları anlattı

İBB'de Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne Utku Cihan, Birim Fiyat ve Standartlar Müdürlüğü’ne Canan Melikler atandı

İBB'de iki yeni atama!

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

Askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar var

İBB açıkladı! Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki arazi satılıyor

İBB satışa çıkardı! Mahalleli tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.