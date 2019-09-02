HABER

Türkiye’nin radyoları yüksek lisans tezine konu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de her gün milyonlarca kişinin dinlediği radyo programları yüksek lisans tezine konu oldu.Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi Radyo Program Yapımcısı Turgut Onarır, yaptığı araştırmada ülkemizde ulusal radyolarda yayınlanan popüler eğlence programlarını inceledi.

Türkiye’nin radyoları yüksek lisans tezine konu oldu

Türkiye’de her gün milyonlarca kişinin dinlediği radyo programları yüksek lisans tezine konu oldu.
Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi Radyo Program Yapımcısı Turgut Onarır, yaptığı araştırmada ülkemizde ulusal radyolarda yayınlanan popüler eğlence programlarını inceledi. Dikkat çeken araştırmada sunucuların en çok diksiyon ve dil bilgisi hataları tespit edildi.
Turgut Onarır, “Türkiye’de Ulusal Yayın Yapan Radyolarda Diksiyon ve Fonetik: Eğlence Programları” başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında özel ve devlet radyolarında yayınlanan eğlence programlarını inceledi. Programlarda sunucuların konuşma süreleri içinde yaptığı hataları teker teker tespit eden Onarır, “Araştırmamda hem radyo sektöründe çalışan kişilerin hem de dinleyicilerin dikkatini çekerek fayda sağlamayı amaçladım. Bu bağlamda en çok dinlenen radyo programlarını seçtim ve yaptığım incelemeler sonucunda oldukça fazla sayıda konuşma hatası yapıldığını tespit ettim. Söyleyiş yanlışları, radyo programlarında sıkça rastlanan yanlışlardan. Bunlar, dikkatsizlik, bilgisizlik veya çabuk konuşmaktan kaynaklanan hatalar. Programın amacı ne olursa olsun hatalı söyleyişlerin, dinleyiciler üzerinde olumsuz söyleme alışkanlıklarına neden olabileceği bilinmeli ve bu nedenle daha sorumlu davranılmalı” dedi.

Araştırmadan bazı sonuçlar
Tez kapsamında hafta içi 5 gün boyunca toplam 3 bin 250 dakikalık sunucu konuşmalarındaki hatalı söyleyişleri tespit eden Turgut Onarır, kaba söz kullanımında özel ve devlet radyoları arasındaki farka dikkat çekti. Bazı programlarda ‘proğsör’, ‘toktor’, ‘zabah’ şeklindeki telaffuz hatalarının sıklıkla yapıldığını belirten Onarır’ın tespit ettiği söyleyiş ve dil bilgisi hatalarından bazıları şöyle:
-Sabah ve akşam yayınlanan programlar kıyaslandığında toplam 4 bin 720 hatanın 2 bin 778’i sabah programlarında, bin 942’si ise akşam programlarında yapıldı.
-Ses düşmesi türüne örnek olarak sunucuların gitcez, bincez, başlatcam, hakkaten, almışınız, kurtarıyom, dakka gibi söyleyişleri tespit edildi.
-Bir sunucunun sıklıkla “k” seslerini “g” olarak söylediği ve gaynasın, güççük, gapı, gadın gibi telaffuzlarının olduğu duyuldu. Ayrıca proğsör, toktor, zabah, pilan, haşofman, büğrek ve alektürük gibi ses değişimine ve ses fazlalığına bağlı telaffuz hatalarının sıkça yapıldığı tespit edildi.
-Programlarda sunucuların ‘r’ sesini düşürerek diyosun, geliyo, oluyo ve satıyo gibi hatalı söyleyişlere sıklıkla yer verdiği tespit edildi.
-Sunucuların konuşmalarında sürekli olarak eee, emm, aaa, ııı, ööö, yaa, yani gibi kulak tırmalayıcı ses ve kelimelere başvurduğu gözlendi.
-Özel radyolarda ve devlet radyosunda yayınlanan eğlence programlarında toplam 78 defa kaba söz kullanıldığı tespit edildi. Kaba sözlerin 77’si özel radyolarda duyuldu. Devlet radyosunda ise hatalı kullanım sayısının yalnızca bir olduğu tespit edildi.

Türkiye’nin radyoları yüksek lisans tezine konu oldu

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Mustafa, klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını yazıyorMustafa, klavyeyi burnu ile kullanarak ikinci kitabını yazıyor
Güreş tutkusu Almanya’dan Türkiye’ye getirdiGüreş tutkusu Almanya’dan Türkiye’ye getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

İşçi taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı

Son dakika! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Tespit edilip yok edildiler

Tespit edilip yok edildiler!

Sinop ve Adana'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

İki kentte de aynı şüphe!

Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar: Yaralılar var

Maltepe ve Üsküdar'da peş peşe kazalar!

Karşıya geçen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada!

Havada takla attı! Talihsiz kaza kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.