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Türkiye’nin renkleri Altındağ’da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:17 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkarak, Türk Halk Oyunları Geleneksel Kostümleri Sergisini Ulucanlar Sergi Salonu’nda açtı.Doğudan batıya Türkiye’nin tüm renkleri Ulucanlar Sergi Salonu’nda toplandı.

Altındağ Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkarak, Türk Halk Oyunları Geleneksel Kostümleri Sergisini Ulucanlar Sergi Salonu’nda açtı.
Doğudan batıya Türkiye’nin tüm renkleri Ulucanlar Sergi Salonu’nda toplandı. Türk Halk Oyunları Geleneksel Kostümleri Sergisi, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından açıldı. Sergi, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye’nin 50 farklı yöresinden kültürel mirası gözler önüne serdi. Açılışa, Ankara İl Kültür Müdürü Kamil Özer, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı.

50 yörenin kıyafetleri
Sergi açılışında konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, halk oyunlarının birleştirici ve bütünleştirici özelliğine vurgu yaparak, “Halk oyunlarımız, toplumun karakterlerini taşıyan, bireylerin ortak duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen, kültür dünyasını ve geleceğini aydınlatan kültürel kimliğimizdir. Kültür ve medeniyetler beşiği olan ülkemizin hemen hemen her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklere rastlamak mümkün. Çünkü, Türk halk oyunları çeşitlilik ve kapsam bakımından dünyada ilk sırada, biz de bu kültürel çeşitliliğe ve sahip olduğumuz zenginliğe sahip çıkmayı görev edindik ve bu kültürel mirasımızı bir sergide buluşturduk. Halk Oyunları ve Kostümleri Sergisi ülkemizin 50 yöresinin rengini, havasını, kokusunu ve kültürünü Altındağ’a taşıdı getirdi” ifadelerini kullandı.

14 Kasım’a kadar açık
Serginin her yaştan kişi tarafından mutlaka görülmesi gerektiğini kaydeden Başkan Asım Balcı, serginin 14 Kasım’a kadar açık kalacağını vurguladı.

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