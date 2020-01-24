Türkiye'nin restore ettiği Bab Ulu Camisi'nde ilk cuma namazı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan Bab Ulu Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 15 milyon lira harcanarak restore edilen Bab Ulu Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına halk büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 1,5 yıl süren tadilat çalışmalarında caminin kubbeleri, sütunları, minaresi ve duvarları aslına uygun olarak restore edildi.

İlçe merkezinde "El-Camiu'l-Kebir" olarak bilinen tarihi camiye ayrıca güvenlik kamerası, ısıtma cihazları, ışıklandırma ve ses sistemi yerleştirilirken, halılar da turkuaz renginde döşendi.

İlerleyen günlerde ibadete açılacak camide okunan cuma hutbesinde, camiye sahip çıktığı için Türkiye'ye dua edildi.

Bab Yerel Meclisi Üyesi Mahmud Akil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Restorasyon çalışmalarından sonra Bab halkı olarak ilk cuma namazını kıldık. Türkiye'ye ve Türk halkına tarihi mirasımıza sahip çıktığı için teşekkür ederiz." dedi.

Cuma namazına katılan ilçe sakinlerinden Abdullah Yusuf, çok mutlu olduğunu belirterek, "Elhamdulillah, Allah bana uzun ömürler verdi. 70 yaşın üstündeyim, ilçemiz DEAŞ terör örgütünden kurtarıldıktan sonra bu camide ilk cuma namazını kılmak nasip oldu." diye konuştu.