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Türkiye'nin restore ettirdiği Makedonya'daki cami, törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:40 | Son Güncelleme

KUZEY Makedonya'nın Ohri kentinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yıkılan minaresi yapılan ve restore ettirilen Ohri Ali Paşa Camii, törenle açıldı.

KUZEY Makedonya'nın Ohri kentinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yıkılan minaresi yapılan ve restore ettirilen Ohri Ali Paşa Camii, törenle açıldı.

1573 yılında inşa ettirilen Ohri Ali Paşa Camii'nin minaresi, 1912 yılında yıkıldı. Caminin restorasyonu için, Makedonya İslam Birliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında 1 Nisan 2015’te işbirliği protokolü imzalandı. Proje, 14 Haziran 2016'da Kuzey Makedonya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca onaylandı. Proje doğrultusunda restorasyon ihalesine çıkılarak restorasyon çalışmalarına 22 Mart 2017 itibarıyla başlandı. Vakıf eseri olan caminin 20’nci yüzyıl başlarında yıkılan 32,5 metrelik minaresi yeniden inşa edildi. Duvarları güçlendirilerek, tüm restorasyon çalışmaları geçen ay tamamlanan klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan caminin açılışı için tören düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kuzey Makedonya İslam İşbirliği Başkanı Süleyman Recepi, Ohri Müftüsü Samet Haydar ile çok sayıda davetli katıldı.

'GÖNLÜMÜZ BİRDİR, MESCİDİMİZ BİRDİR'

Bakan Yardımcısı Demircan, Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın farklı ülkeler olduğunu söyleyerek, "Lakin ne gönlümüzün, ne mescidimizin ikisinin de ülkesi yoktur. Gönlümüz birdir, mescidimiz birdir. Haddi zatında farklılıklarımız dahi birlik içindir. Biz öyle inanırız. Ohri Ali Paşa Camisi farklılıkları birlik potasında erittiğimizin nişanıdır, bugüne kadar öyle gelmiştir, ebede kadar da öyle gidecektir. Aynı kaderi, aynı akıbeti ortak geçmişimizin emaneti olan bütün eserler için de diliyorum" dedi.

'BÜYÜK HEYECAN PAYLAŞIYORUZ'

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise, Makedonya ile Türkiye arasında ortak bir medeniyet bulunduğunu söyledi. Ohri Ali Paşa Camisi'nin 107 yıl önce yıkılan minaresinin rekonstrüksiyonunu yapmanın kendilerine nasip olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Ertem, "Bugün sizlerle Vezir Ali Paşa Camisi Vakfı'na kayıtlı olan bu müstesna eserin minarelerinden, yeniden ezan sesleri yükselmesine vesile olmanın büyük heyecanını paylaşıyoruz" diye konuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Kuzey Makedonya'daki Haydar Kadı Camisi'ni de restore ettiğini, Manastır Hoca Mahmut Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarının ise sürdüğünü bildiren Ertem, Osmanlı vakıf eseri olan Üsküp İsa Bey ve Yahya Paşa camileri için de restorasyon projelerinin çizdirildiğini kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından ibadete açılan camiden 107 yıl sonra ilk ezan sesi yankılandı.

CAMİNİN DUVARLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Ohri Ali Paşa Camisi, 1573’te Süleyman Paşa tarafından yaptırılmış 1823’te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarılmıştı. Vezir Ali Paşa Camii Vakfı'na kayıtlı caminin minaresi 1912'de Balkan Savaşları sırasında uğradığı bombardımanda yıkılmış, caminin kare plan üzerine oturtulan tek kubbeli ana mekanı ve 3 kubbeli son cemaat yeri de son yıllarda yıkılmaya yüz tutmuştu. Restorasyon kapsamında caminin duvarları güçlendirildi, kubbesi kurşun örtüyle kaplandı, 32 metrelik minare yeniden inşa edildi, orjinaline uygun şekilde kalem işleriyle bezendi, mermer şadırvan ve çevre düzenlemesi yapıldı. Ohri Ali Paşa Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ecdad yadigarı eserleri ayağa kaldırmak için Kuzey Makedonya'da gerçekleştirdiği 2'nci, tüm Balkanlar coğrafyasında ise 13'üncü restorasyon projesi olma özelliği taşıyor.

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