‘Türkiye’nin S-400 Kararı Hayal Kırıklığı Yarattı' 

Başkan Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen ve halen Kara Kuvvetleri Bakanı olarak görev yapan Mark Esper, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımına tepki gösterdi. Esper, Ankara’nın kararını “hayal kırıklığı” olarak niteledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda adaylığının onay süreci kapsamında düzenlenen oturuma katılarak senatörlerin sorularını yanıtlayan Esper’e, Türkiye’ye geçen hafta Cuma günü teslimine başlanan S-400’lerle ilgili bir soru da yöneltildi.

Esper, sistemin parçalarının teslimine başlanmasından bu yana Amerikan yönetiminden konuyla ilgili yorum ilk yetkili oldu.

Mark Esper, “(Türkiye) Uzun geçmişe dayanan ve çok kabiliyetle bir NATO müttefikiler ama S-400 konusundaki kararları yanlış ve bu, hayalkırıklığı yaratan bir karar” diye konuştu.

Kara Kuvvetleri Bakanı Esper, Patrick Shanahan’ın istifasının ardından Savunma Bakanlığı görevine vekaleten getirilmişti ve o dönemde Trump tarafından asaleten bu göreve aday gösterildi. Ancak adaylığının Senato’daki onay süreci başladığı için bakan vekilliğinden ayrılıp kara kuvvetleri bakanı görevine geri döndü.

