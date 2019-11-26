‘Türkiye’nin S-400’leri Test Etmesi Kaygı Verici’

ABD Başkanı Donald Trump bu ay başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlamış ancak iki liderin S-400 konusunda ilerleme sağlayıp sağlamadıkları netleşmemişti.

ABD Dışişleri Bakanı yine de durumdan umutlu olduklarını söyledi; “Hala Türklerle görüşüyor, bir yol bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Pompeo bakanlıktaki basın toplantısı sırasında gazetecilerden gelen soruları cevapladı. Pompeo, “Türkiye’nin, S-400 sistemini F-16 uçakları üzerinde test ettiği” yolundaki iddiaların kendisine sorulması üzerine “Kaygı verici. S-400 sisteminin tam olarak operasyonel hale getirilmesi yolundaki adımlardan vazgeçtiklerini görmek istediğimizi Türkiye'ye net şekilde ilettik" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye’nin S-400 savunma sistemini test etmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Türkiye ile sorunun çözümüne ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugünkü basın toplantısında “Türkiye’nin S-400 sistemini F-16 uçakları üzerinde denediği” yolundaki bir sorü üzerine durumun kaygı verici olduğunu söyledi, “Hala bir yol bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Önceki gün Ankara Valiliği’nin 25-26 Kasım günlerinde savaş uçaklarının alçak irtifada uçuş yapacağını açıklaması, S-400 sisteminin test edildiği iddialarına yol açmıştı.

Kalın: “S-400 Bağımsız bir sistem olacak”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Almanya’nın başkenti Berlin’de katıldığı bir konferansta Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemini NATO’nun güvenlik ve hava savunma sistemine entegre etmeyeceğini söyledi, S-400’ün tek başına bağımsız bir sistem olacağını yineledi. İbrahim Kalın, “Teknik ayrıntıların üzerinde hala çalışıyoruz. Konuyla ilgili kaygılar hafifletilebilir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir başka üst düzey yetkili de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye’nin yaptırımlara maruz kalmamak için S-400 sisteminden kurtulması ya da bu sistemi aktive etmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

