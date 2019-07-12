HABER

"Türkiye'nin sadece gölgesi yeter"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü: - "Türkmenlerin korunması için Türkiye'nin sadece gölgesi yeter" - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen: - "Irak hükümetinde Türkmenlere verilen rol azalıyor. Türkmenlerin kimliğine ve varlığına yönelik ciddi tehdit var"

Irak Türkmen Meclisi Türkiye Temsilciliği ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) öncülüğünde, "Kerkük Katliamı'nın 60. Yıl Dönümü, Türkmeneli'ndeki Riskler ve Olası Tehditler" başlıklı panel düzenlendi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen panele, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tütüncü, panelde yaptığı konuşmada, Iraklı Türkmenlerin karşı karşıya kaldığı çeşitli asimilasyonlara rağmen, benliğini koruyarak muhafaza ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini vurgulayan Tütüncü, "Buradaki en büyük temsilcimiz ana vatanımız Türkiye'dir. Türkmenlerin korunması için Türkiye'nin sadece gölgesi yeter." ifadelerini kullandı.

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü de Türkiye'nin nefesi ve gölgesi bölgede olduğu müddetçe, Türkmenlerin her zaman kendilerini çok daha güçlü hissedeceğine dile getirdi. Hürmüzlü, bu bağlamda, Türkmeneli bölgesinde yapılan istihdam ve yatırımların çok önemli olduğunu söyledi.

- "Irak hükümetinde Türkmenlere verilen rol azalıyor"

Serhat Erkmen ise Irak Türkmen bölgelerinde ciddi kimlik ve gelenek kaybı yaşandığına dikkati çekerek, "Milli bilincin kaybı, siyasi temsilin kaybına yol açıyor. Siyasal bölünmüşlük artıyor." diye konuştu.

Bölgedeki mezhepçi akımların güçlendiğine işaret eden Erkmen, "Bu zehirden Türkmenlerin kurtulması gerekiyor. DEAŞ denen belanın Türkmenlere verdiği zarar ortada ama ondan sonrakiler de pek farklı olmadı." dedi.

Erkmen, ekonomik anlamda Türkmenlerin kendi ayakları üzerinde kalması gerektiğinin altını çizerek, "Irak hükümetinde Türkmenlere verilen rol azalıyor. Türkmenlerin kimliğine ve varlığına yönelik ciddi tehdit var." diye konuştu.

Irak'ın toprak bütünlüğüne yönelik tehditten Türkmenlerin oldukça olumsuz etkilendiğini söyleyen Erkmen, "Irak’ta güvenlik sağlanmadığı müddetçe Türkmenlerin yaşadığı bölgeler çatışma alanına dönüşüyor. Bu da Türkmenler de kimlik ve kültürel kayba neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Kaçak sigaraya polis baskınıKaçak sigaraya polis baskını
Ordu’da aşırı yağış 11 ilçeyi etkilediOrdu’da aşırı yağış 11 ilçeyi etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak Türkmen Meclisi katliam Kerkük Türkiye Türkmenler

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Fenerbahçe transfer resmen açıkladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte S-400 teslimatından ilk görüntüler

Bakanlık paylaştı! S-400'ler böyle geldi

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya ağır darbe

İstanbul'da midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var...

İstanbul'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var...

Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.