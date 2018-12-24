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'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 19:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, Doktorclub Awards 2018- 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da, Doktorclub Awards 2018- 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Doktorclub tarafından, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi bilimsel iş birliği ile bu yıl ikincisi düzenlenen Doktorclub Awards 2018- 'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' töreni, 21 Aralık Cuma günü İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 68 kişiden oluşan bilimsel ve sektörel jüri tarafından değerlendirilen 142 başvurudan, finale kalan adayların başvuruları 17 bin hekimin oylamasına sunuldu. Kazananlara ödülleri; doktor, akademisyen, özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluş yöneticileri, sağlık profesyonelleri ve sağlık endüstrisi temsilcilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı törende takdim edildi.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Bayraktar törende yaptığı konuşmada çok mutlu ve onurlu olduklarını belirtti. Prof. Dr. Bülent Bayraktar şunları söyledi:
"Türkiye'nin, bilimin beşiği olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi, sağlık bilimlerinde, tıp eğitimi yolculuğunun merkezi konumunda olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'den başlayarak nihayet günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi ile devam eden tıp eğitiminin öncü kurumu olan İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki ödül töreninde bu önemli salonda sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz, onurluyuz. Hepiniz hoş geldiniz. Sağlıkta ve sektörde kurumlar, kuruluşlar, hekimler, bilim insanları ve tüm sağlık çalışanları olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. Sağlık çalışanlarına karşı son dönemde uygunsuz, olumsuz birtakım tavırlar, sağlıkta yaşanan birtakım sıkıntıların olumsuz olarak yansımalarıyla sağlık sektöründe üzüntü, sıkıntı, problem yaşadığımız bu dönemde güzel haberleri paylaşabileceğimiz, yaptığımız güzel şeyleri topluma duyurabileceğimiz, birlikte iyi işler üreten arkadaşlarımızı takdir edip onları ödüllendirebileceğimiz bu organizasyonda sizlerle birlikte olmak bizim için çok mutluluk verici ve gurur vericidir. Bu yarışmaya katılan, finale kalan ve ödül bekleyen tüm finalistleri bu vesileyle bir kez daha alkışlıyoruz. 17 bine yakın hekim oy kullandı. Birazdan açıklanacak olan kazananları biz de tebrik ediyor, yürekten kutluyoruz."
ÖDÜL ALANLAR
Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın konuşmasının ardından ödüller sahiplerine verildi. Doktorclub Awards 2018- 'Türkiye’nin Sağlık Ödülleri' kazananları şöyle:
"Yılın Doktoru Ödülleri Yaşam Boyu Onur Ödülü: Prof. Dr. MünciKalayoğlu, Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Ağrı Devlet Hastanesi, Yılın Sivil Toplum Kuruluşları Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Kansersiz Yaşam Derneği, Yılın Sağlık Bilgi Sistemleri Ödülleri: Yılın Yenilikçi Ürünü/Uygulaması: WisdomEra, Yılın Medikal Endüstri Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: Koç Üniversitesi İstanbul Heart Ekibi, Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Abdi İbrahim İlaç, Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Ödülleri Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması: VSY Biyoteknoloji, Yılın Sağlık Profesyoneli Ödülleri Yılın Yenilikçi Sağlık Profesyoneli: Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener, Yılın Medikal Endüstri Ödülleri Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: GE Healthcare, Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Yenilikçi Uygulaması: Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-Prof. Dr. Sinan Çavun, Yılın Sağlık Girişimi Ödülleri Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması: MHAS Bilişim, Yılın Özel Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri Yılın Yenilikçi Uygulaması: Özel Medline Adana Hastanesi, Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Diş Hekimi: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen, Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Temel Bilimler Doktoru: Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru: Dr. Nevit Dilmen, Yılın Doktoru Ödülleri Yılın Yenilikçi Cerrahi Bilimler Doktoru: Uz. Dr. Selim Safalı, Jüri Özel Ödülü Prof. Dr. Ali Ünal.
DOKTORCLUB AWARDS 2018
Doktorclub Awards 2018, Türkiye'de sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğidir.

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'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' dağıtıldı'Türkiye'nin Sağlık Ödülleri' dağıtıldı

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