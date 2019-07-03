"Türkiye'nin sahilleri çok özeldir"

"Turizm bölgelerinde özellikle bayram tatilinde çok ciddi hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar geçen yıla oranla bu yıl daha çok tatil paketi satın aldı. Bölgelerde de yerli oranına baktığınız zaman görüyorsunuz. Türkiye tatil yapıyor. Türkler artık eskisi gibi değil, yaz aylarında herkes tatile çıkıyor. Bu şekilde devam edeceğini ve iç turizmde de rekor kırılacağını düşünüyoruz."

Turizmde geçen yılın rekorunu kıracaklarını belirten Bağlıkaya, "50 milyon turist hedefini inşallah ikinci yarıda yani temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında bulacağımızı tahmin ediyoruz. Bu aylar Türkiye'nin çok yüksek sezonudur. Özellikle eylül ve ekim eski sezonlardaki gibi değil, temmuz, ağustos kadar yolcu aldığımız dönemler." diye konuştu.

ALİ BALLI - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Türkiye'nin sahilleri, denizi, kumu ve güneşi gerçekten Akdeniz Çanağı'nda rekabet edilmekten çok uzak, çok özeldir. Kendine has sahilleri ve koylarına sahip bir ülkeyiz." dedi.

Turizmciler olarak Kurban Bayramı tatilinin de geçen Ramazan Bayramı tatili gibi birleştirilmesini, 9 gün olmasını istediklerini belirten Bağlıkaya, "Eğer birleştirme olacaksa, bunun da belli bir süre önce açıklanması bu hareketi hızlandıracaktır, insanların tatil programı yapmasını kolaylaştıracaktır." dedi.

- "Eşsiz turizm ürünlerine sahip bir ülkeyiz"

Bağlıkaya, Türkiye için fuarlarda ve pazarlamalarda, "Türkiye huzurlu ve güvenli bir ülkedir" ifadesini kullandıklarını anlattı.

Bunun gerçekten de böyle olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye huzurlu ve güvenli bir ülkedir. Türkiye'nin sahilleri, denizi, kumu ve güneşi gerçekten Akdeniz Çanağı'nda rekabet edilmekten çok uzak, çok özeldir. Kendine has sahilleri ve koylarına sahip bir ülkeyiz." diye konuştu.

Türkiye'ye kültürel olarak bakıldığında da bunun değişmediğine dikkati çeken Bağlıkaya, "Tarihi ve doğası olarak bakıldığında da yine aynı şekilde. Gastronomisiyle, spor turizmiyle, golf turizmiyle, kruvaziyer turizmiyle eşsiz turizm ürünlerine sahip bir ülkeyiz. Biz bu şekilde pazarlıyoruz, bu şekilde anlatıyoruz. Daha detaylandırırsak gerçekten 81 vilayetimizle ilgili söyleyecek o kadar özel şeyler var ki ama genel olarak geçildiğinde, bunların hepsini topluca bu şekilde ifade edebilirim." sözlerine yer verdi.

