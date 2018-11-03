Türkiye’nin sahip çıktığı savaş mağduru Iraklı kardeşler ülkesine döndü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ zulmünden Suriye'ye kaçarken babalarını kaybeden, anneleri tarafından terk edilen biri kısmi felçli Iraklı iki kardeş, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla İdlib kampındaki tek başlarına hayat mücadelesinden kurtarılarak ülkelerine döndü.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, Abbas ve Kays isimli iki kardeşin başkent Bağdat’a getirildiğini bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanlığı ve Irak’ın Ankara ve Şam Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu’nun çabasıyla sahipsiz kardeşlerin Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye oradan da ülkelerine döndüğünü kaydeden Mahcub, çocukların Bağdat’ta bir yetimhaneye yerleştirildiğini ifade etti.
Iraklı 2 yetim kardeş, akrabalarına kavuşturulmak üzere dün Iraklı yetkililere teslim edilmişti.
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