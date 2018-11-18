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"Türkiye'nin savaştaki yardımlarının karşılığını vermeye çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım örgütü "Merhamet"in Başkanı Mensur Bektic: - "Bizler, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara kurban eti ulaştırarak elimizden geldiğince savaştaki yardımlarının karşılığını vermeye çalışıyoruz"

SARAYBOSNA (AA) - SANELA CRNOVRSANİN - Bosna Hersek'te faaliyet gösteren insani yardım örgütü "Merhamet"in Başkanı Mensur Bektic, Türkiye'nin zor zamanlarında Bosna Herseklilerin yanında olduğunu belirterek "Bizler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara kurban eti ulaştırarak elimizden geldiğince savaştaki yardımlarının karşılığını vermeye çalışıyoruz." dedi.

Örgütün faaliyetleri ve Türk yardım kuruluşları ile iş birliğini AA muhabirine anlatan Bektic, 1913 yılında dönemin uleması tarafından, sığınmacılara, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere yardım için kurulan Merhamet'in çalışmalarının, 1945 yılında komünist yönetim tarafından durdurulduğunu söyledi.

Bektic, Avrupa'nın en eski yardım kuruluşlarından biri olan Merhamet'in 1990 yılına kadar çalışmalarına ara verdiğini ifade ederek örgütün bu yıl kuruluşunun 105. yılını kutladığını kaydetti.

Merhamet'in, faaliyetlerinin birçoğunu, aşevleri ve umumi banyolarla sürdürdüğünü kaydeden Bektic, "Bosna Hersek genelinde yaklaşık 8 bin kişiye yemek dağıtan aşevlerimiz var. Bunun yanı sıra birkaç yıl önce Travnik şehrinde açtığımız umumi banyolarımız da var. İhtiyaç sahipleri bu umumi banyolara gelerek temizlik, saç-sakal tıraşı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı buluyor." dedi.

Bektic, Travnik'teki umumi banyo projesinden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek aynı projeyi ülkenin başka şehirlerinde de gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Merhamet'in, kimsesiz yaşlıları ziyaret eden 100'ün üzerinde gönüllüsü olduğunu aktaran Bektic, "10 gönüllü gencimiz yaklaşık 2 ay önce Bayrampaşa Belediyesinde eğitim gördü. Ülkelerine döndüklerinde orada öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaştı." diye konuştu.

Bektic, Bosna Hersek'in, Türkiye ve Türk kardeşlerine her daim sevgiyle bağlı olduklarını belirterek Merhamet'in, Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iyi bir iş birliğine sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinden farklı yardım kuruluşlarından iş birliği teklifi aldıklarını ifade eden Bektic, geçen yıl Türk Kızılayı ile iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Bektic, söz konusu protokol kapsamında, Türk Kızılayının Bosna Hersek ile ilgili faaliyetlerini Merhamet ile, Merhamet'in de Türkiye ile ilgili faaliyetlerini Türk Kızılayı ile ortaklaşa yürütme kararı aldıklarına dikkati çekti.

Merhamet yardım kuruluşunun, Bosna Hersek İslam Birliği, Türk Kızılayı ve AFAD iş birliğinde "Avustralya Kurbanı Kampanyası" düzenlediğini kaydeden Bektic, "Kurban kampanyamız kapsamında, 5 yıl boyunca Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 100 ton kurban eti ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Bektic, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara kapılarını açan ilk ülke olduğunu vurgulayarak "Birkaç yıl önce Şanlıurfa'da da 280 çamaşır makinesi ile çok sayıda buzdolabı ve derin dondurucu dağıttık." dedi.

Bosna Herseklilerin, yaşadıkları savaş nedeniyle sığınmacılarla empati kurabildiğini belirten Bektic, "Biz de yakın bir zamanda benzer bir savaştan çıktık. Bu haksız bir savaştı. Bütün dünya bizim çektiğimiz acıları görüyordu. O dönemde bize en çok yardımcı olanlar Türkiye'deki kardeşlerimizdi. Bizler Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara kurban eti ulaştırarak elimizden geldiğince savaştaki yardımlarının karşılığını vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bektic, Merhamet'in, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve diğer Türk kurum ve kuruluşlarıyla iyi bir iş birliğine sahip olduğunu aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık döneminde geldiği Saraybosna'da Merhamet yardım kuruluşunu da ziyaret ettiğini hatırlatan Bektic, "Müslümanların yoğun yaşadığı gelişmiş ülkelerden birinin üst düzey yöneticisinin bizi ziyaret etmesi bizim için gurur verici. Umarız ki bir sonraki ziyaretinde Merhamet'i yeniden şereflendirir." temennisinde bulundu.

Bektic, Türkiye'nin Srebrenitsalı yetimlere kapılarını açtığını anımsatarak bu vesileyle Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Bosna Hersek'te bulunan sığınmacı çocuklara yönelik bir kampanya başlattıklarını anımsatan Bektic, kampanya kapsamında toplanan çikolata ve şekerlerin, Bosna Hersek'in Hırvatistan ile sınır şehirlerinde bulunan sığınmacı çocuklara ulaştıracağını ifade etti.

Bektic, "Bizler de savaşta çocuktuk. Bir çocuğun yüzünü en kolay güldüren şey küçük bir çikolata, bir şekerdir. Amacımız, bu zor zamanlarda çocukların yüzlerini güldürmek, kendi vatanlarında olmasalar da iyi niyetli insanların ülkelerinde olduklarını göstermek." şeklinde konuştu.

- "Merhamet, doyuran ve savunan bir anne rolündeydi"

Merhamet yardım kuruluşunun, Bosna Hersek'in yanı sıra Avrupa, Amerika ve Avustralya'da faaliyet gösterdiğini söyleyen Bektic, "Boşnakların bulunduğu her yerde Merhamet de vardır. Boşnaklar, dünyanın dört bir yanından Merhamet aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor." dedi.

Merhamet'in Bosna savaşındaki önemine de değinen Bektic, "Kuruluşumuz, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç tarafından Altın Zambak ile ödüllendirildi. Merhamet, Bosna savaşında yalnızca doyuran bir anne değil, aynı zamanda vatanını savunan bir anne rolündeydi." ifadelerini kullandı.

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AFAD bosna hersek insani yardım örgütü Merhamet sığınmacı Türk Kızılayı Türkiye

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