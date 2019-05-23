“Türkiye’nin savunma harcamaları pek çok ülkenin altında”

İSTANBUL, (DHA) - Prof. Dr. Emre Alkin, Ankara’nın hem Rusya hem NATO unsurlarına yönelik tehdit algısına sahip olduğunu, S-400’leri birine, F-35’leri diğerine karşı satın almak istediğini belirterek, “Türkiye’nin savunma harcamaları sanılanın aksine pek çok ülkenin altında” dedi.
Altınbaş Üniversitesi’nce düzenlenen ‘Çarşamba Buluşmaları- Uluslararası Siyaset Söyleşileri’nde, S-400 füzeleri bağlamında Türkiye - ABD ilişkileri masaya yatırıldı. Gazeteci Ahu Özyurt’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ve danışmanlık şirketi Albright Stonebridge Group’tan Hakan Akbaş katıldı.
“TÜRKİYE, HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ KURMAKTA GEÇ KALDI”
Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin hava savunma sisteminin bulunmadığını belirtip S-400 füzelerinin bir mecburiyetin sonucu alındığını söyleyerek, “Türkiye, hava savunma sistemini kurmakta geç kaldı. Amerika, devletin çeşitli taraflarının Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda kararlı ve buna sadece Başkan Trump direniyor. S-400 füzelerinin NATO bilgilerini çalacağı yönündeki iddia doğru değil” dedi.
Türkiye’nin dış politikada şeffaf davranmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, Ankara’nın aslında hem Rusya hem NATO unsurlarına yönelik tehdit algısına sahip olduğunu, S-400’leri birine, F-35’leri diğerine karşı satın almak istediğini ifade ederek “Türkiye şeffaf davranıp bunu açıkça söylemesi olumlu sonuç verir” diye konuştu.
Alkin, Türkiye’nin savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının sanılanın aksine düşük olduğunu belirterek, bu oranın uzun zamandır yüzde 2,5 seviyesinde seyrettiğini, İsrail’de yüzde 7 civarında olduğunu, Suudi Arabistan’da ise yüzde 14’e çıktığını anlattı.
Ahu Özyurt da sessiz diplomasi ile Suriye’de ABD ile ilişkilerde ilerleme sağlandığını ve Türkiye’nin taleplerine anlayış gösterildiğini belirtti.
“FİNANSAL İŞLEM TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIMLAR BAŞLAR”
Hakan Akbaş ise, Amerika’nın Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili herhangi bir finansal işlemi saptaması durumunda yaptırımların uygulamaya gireceği uyarısı yaptı. Trump’ın Türkiye’ye karşı uygulanacak yaptırımları veto edeceği beklentisinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akbaş, ABD’de başkanlık seçimi yaklaşırken Trump’ın veto kartını kullanamayacağını anlattı.
Akbaş, S-400’ler konusunda taraflar arasında süren görüşmelerde farklı konuların da gündeme geldiğini belirterek, “Türkiye ile ABD arasında S-400’ler’in yanı sıra Suriye’de YPG’nin silahlandırılması, FETÖ liderinin iadesi, Halkbank soruşturması, Venezüella ile ilişkiler gibi konularda da çözümsüzlük sürüyor. Türkiye’nin Suriye’de istediklerinin kabul edileceği bir anlaşma yakında gündeme. Amerika’nın da buna karşılık İsrail ve Suudi Arabistan’la ilişkilerde Türkiye’den nötr davranmasını istemiş olabilir” diye konuştu.
Akbaş, Türkiye’nin kendisini dünyanın merkezinde gördüğünü ve ABD’nin kendi gündemi olduğu gerçeğini göz ardı ettiğini vurguladı. NATO’nun işleyişinde ciddi sorunlar bulunduğunu da belirten Hakan Akbaş, bu kurumun gözden geçirilmesinin zamanının geldiğini ifade etti.