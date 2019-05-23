“Türkiye’nin savunma harcamaları pek çok ülkenin altında”

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin hava savunma sisteminin bulunmadığını belirtip S-400 füzelerinin bir mecburiyetin sonucu alındığını söyleyerek, “Türkiye, hava savunma sistemini kurmakta geç kaldı. Amerika, devletin çeşitli taraflarının Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda kararlı ve buna sadece Başkan Trump direniyor. S-400 füzelerinin NATO bilgilerini çalacağı yönündeki iddia doğru değil” dedi.

Altınbaş Üniversitesi’nce düzenlenen ‘Çarşamba Buluşmaları- Uluslararası Siyaset Söyleşileri’nde, S-400 füzeleri bağlamında Türkiye - ABD ilişkileri masaya yatırıldı. Gazeteci Ahu Özyurt’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıya Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ve danışmanlık şirketi Albright Stonebridge Group’tan Hakan Akbaş katıldı.

İSTANBUL, (DHA) - Prof. Dr. Emre Alkin, Ankara’nın hem Rusya hem NATO unsurlarına yönelik tehdit algısına sahip olduğunu, S-400’leri birine, F-35’leri diğerine karşı satın almak istediğini belirterek, “Türkiye’nin savunma harcamaları sanılanın aksine pek çok ülkenin altında” dedi.

Türkiye’nin dış politikada şeffaf davranmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, Ankara’nın aslında hem Rusya hem NATO unsurlarına yönelik tehdit algısına sahip olduğunu, S-400’leri birine, F-35’leri diğerine karşı satın almak istediğini ifade ederek “Türkiye şeffaf davranıp bunu açıkça söylemesi olumlu sonuç verir” diye konuştu.

Alkin, Türkiye’nin savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının sanılanın aksine düşük olduğunu belirterek, bu oranın uzun zamandır yüzde 2,5 seviyesinde seyrettiğini, İsrail’de yüzde 7 civarında olduğunu, Suudi Arabistan’da ise yüzde 14’e çıktığını anlattı.

Ahu Özyurt da sessiz diplomasi ile Suriye’de ABD ile ilişkilerde ilerleme sağlandığını ve Türkiye’nin taleplerine anlayış gösterildiğini belirtti.

“FİNANSAL İŞLEM TESPİT EDİLİRSE YAPTIRIMLAR BAŞLAR”

Hakan Akbaş ise, Amerika’nın Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili herhangi bir finansal işlemi saptaması durumunda yaptırımların uygulamaya gireceği uyarısı yaptı. Trump’ın Türkiye’ye karşı uygulanacak yaptırımları veto edeceği beklentisinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Akbaş, ABD’de başkanlık seçimi yaklaşırken Trump’ın veto kartını kullanamayacağını anlattı.