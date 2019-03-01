"Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişinden çok rahatsızlar"

Eroğlu, "Kuşadası ve Söke'de büyük bir proje için oradan talep vardı. Sarıçay diye bir barajı yapmaya karar verdik fakat bu hanımefendi çıktı, 'DSİ kim oluyor, bunu biz yaparız.' diye söyledi. Ben de 'Yapacaksa buyur yapsın, elini tutan yok.' dedim. Eğer bugün Kuşadası ve Söke tuzlu su içiyorsa müsebbibi bu hanımdır. İnşallah oranın sıkıntısını da Mustafa Savaş kardeşimle çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bu seçim devletin bekası için çok önemli. PKK, FETÖ, onları destekleyen dış güçler, Türkiye'nin muazzam yükselişi hatta savunma sanayisindeki ilerleyişinden çok rahatsızlar." dedi.

Yerel seçimin devletin bekası için çok önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Çünkü Türkiye'nin muhteşem yükselişi karşısında önünü kesmek isteyen birtakım güçler var. Dış güçler ve onların yerli uzantıları. PKK, FETÖ, onları destekleyen dış güçler, Türkiye'nin muazzam yükselişi hatta savunma sanayisindeki ilerleyişinden çok rahatsızlar." diye konuştu.

Eroğlu, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülkenin yerli ve milli İHA'lara sahip bulunduğunu, uzayda Göktürk uydusunun yer aldığını, dünyanın en ileri harp gemilerini denize indirdiklerini belirterek, bu gelişmelerden rahatsızlık yaşayanlar olduğunu, seçimlerde "AK Parti kaybetsin, istikrar kaybolsun" diye planlar yapıldığını ifade etti.

Ülkenin yükselişi için çeşitli engellemelerin yapılmak istendiğine işaret eden Eroğlu, "Bu seçimlerde Cumhur İttifakı çok büyük bir başarı sağlayacaktır. Bizim FETÖ’nün ya da PKK’nın uzantılarıyla herhangi bir işimiz yok. Öbür taraf onlarla iş birliği yapsın ama bizim hedefimiz 2023, 2053, 2071 hedeflerini gerçekleştirmekten ibarettir." görüşünü paylaştı.

Savaş da göreve geldiği takdirde Aydın için önemli projeleri hayata geçireceklerini, her alanda kenti kalkındıran hamleler yapacaklarını söyledi.

Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı ile AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı.

