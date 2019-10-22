HABER

"Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyoruz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Canlı ve kadavradan; böbrek, karaciğer, kornea ve kemik iliği nakli ile bölgedeki illere de hizmet veren Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 kornea ve 60 kemik iliği nakliyle Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında yer alıyor - Hastanenin başhekimi ve Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar: - "Hastanemiz Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyor. Yalnızca Konya'dan değil, Antalya, Karaman, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Niğde hatta Ankara gibi çevre illerden hastalar buraya geliyor"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 kornea ve 60 kemik iliği nakliyle, bu alanda Türkiye'nin önde gelen merkezleri arasında bulunuyor.

Hastane bünyesinde kurulan özel ekip, Antalya, Karaman, Burdur ve Isparta gibi yakın illerde beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarını başarılı bir şekilde alarak nakillerini yapıyor.

Hastanenin başhekimi ve Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ nakli çalışmalarına, 2002'de gerçekleştirdikleri böbrek nakliyle başladıklarını, 2012'deki karaciğer nakliyle de Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu söyledi.

- Çevre illerden de hastalar geliyor

Bölgedeki en kapsamlı organ nakli merkezinin Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde olduğunu dile getiren Küçükkartallar, şöyle konuştu:

"Hastanemizde böbrek, karaciğer, kornea ve kemik iliği gibi birçok nakli yapabiliyoruz. Hem canlıdan hem de kadavradan nakil olmak üzere bin civarında nakil gerçekleştirdik. Bu kapsamda 350 böbrek, 100 karaciğer, 500 civarında kornea ve 60 kemik iliği nakli yaptık. Bunun yanında kornea naklinde de Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktayız. Hastanemiz bu anlamda Türkiye'nin sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alıyor. Yalnızca Konya'dan değil, Antalya, Karaman, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Niğde hatta Ankara gibi çevre illerden hastalar buraya geliyor."

- "Konya ve civarında organ nakli bekleyen yüzlerce hasta var"

Küçükkartallar, Konya ve çevresinde güzel işler başardıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk karaciğer naklimizi Edirne'den gelen bir hastamıza yapmıştık. Nakil sayımızı yeterli görmüyoruz ve bu sayıyı giderek artırmayı hedefliyoruz çünkü Konya ve civarında organ nakli bekleyen yüzlerce hasta var. Ekibimizi güçlendirerek bu alanda çaba göstermeye devam edeceğiz. Türkiye'deki organ nakli merkezlerinin, hastaların ihtiyacını karşılayamadığını görüyoruz. Bu merkezlerin sayısının da artması gerekiyor. Yine insanların organ nakli konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tüm toplumun bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz."

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Gerekli önlemler alınmazsa, potansiyel osteoporoz adayısınızGerekli önlemler alınmazsa, potansiyel osteoporoz adayısınız
Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklamasıSağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Meram Tıp Fakültesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Organ nakli Prof. Dr. Tevfik Küçükkartallar

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.