HABER

'Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalı'

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yeterli ve dengeli beslenme için her yaş grubundaki insanların tüketmesi gereken sütün en önemli besin kaynağı olduğunu ancak çiftlikten sofraya veteriner hekim kontrolünde ulaşması gerektiğini söyledi.

'Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalı'

ANKARA(DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, yeterli ve dengeli beslenme için her yaş grubundaki insanların tüketmesi gereken sütün en önemli besin kaynağı olduğunu ancak çiftlikten sofraya veteriner hekim kontrolünde ulaşması gerektiğini söyledi. Ali Eroğlu, Türkiye’de üretilen çiğ sütün yarısının kayıt dışı işlendiğini belirterek bunun risk oluşturduğunu açıkladı.
TVHB Başkanı Eroğlu, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, sütün insan yaşamındaki önemi, dünya ve Türkiye’deki süt tüketimi ve sütün güvenli olarak sofralara ulaşmasında veteriner hekimlerin rolü üzerinde durdu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından 2001 yılından beri 1 Haziran’ın Dünya Süt Günü olarak kutlandığını belirten Eroğlu, sütün mucizevi bir gıda olduğunu vurguladı.
BEDENSEL VE ZİHİNSEL GELİŞİME ETKİSİ
Dünya Süt Günü’nün, sütün beslenmedeki önemini, ekonomi ve toplumsal hayata katkılarını hatırlatmak adına güzel bir fırsat olduğunu ifade eden Eroğlu, ‘Süt, her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşımaktadır. İnsanın bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı gelişimi için en temel ve en kolay ulaşılabilen gıda olmasının yanı sıra üretim süreciyle de düzenli ve sürekli bir ekonomik kaynak yaratarak toplumsal refaha katkı sağlayan bir üründür’ dedi.
TÜRKİYE’DE SÜT TÜKETİMİ YETERSİZ
TVHB Başkanı Eroğlu, açıklamasında çocuklardan yaşlılara kadar her yaş grubundaki insanların yeterli ve dengeli beslenme için günde en az 2 bardak süt tüketmesi gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde kişi başına 24-26 litre süt tüketildiğini, bunun da son derece yetersiz olduğunu belirten Eroğlu, yılda en az 300 litre süt ve eşdeğeri süt ürünü tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin bu hedefe ulaşılması için yeterli hayvan kaynağına sahip olmadığına da dikkat çeken Eroğlu, “Malesef her yıl giderek artan miktarlarda süt ve besi sığırı ithal ediyoruz. Eğer kendi hayvan kaynağımızı geliştiremezsek bu ithalat artan oranlarda devam edecektir. Dolayısıyla her koşulda, öngörülen nüfusumuzun süt ve hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı ve verimliliğini artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şarttır” şeklinde konuştu.
SÜT VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE GELMELİ
TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, güvenli gıda yaklaşımı ve kurallarının, bütün gıdalarda olduğu gibi sütte de geçerli olduğunu söyledi. Eroğlu ayrıca, Türkiye’de süt ürünleri sektöründe 500 bin kişinin istihdam edildiğini, kamu denetiminde 2 bin civarında firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti. Buna rağmen üretilen çiğ sütün yarısının kayıt dışı işlendiğine dikkat çeken Eroğlu, bu aşamada sağlıklı sütün sofralara ulaşması ve veteriner hekimliğin ön plana çıktığını dile getirerek, açıklamasını şöyle tamamladı: “Türkiye’nin seçimi sağlıklı süt olmalı. Çiğ sütte olası bulunabilecek bazı patojen mikroorganizmalar, insanlarda verem, malta humması, tifo ve dizanteri gibi hastalıklara yol açabilir. Önlüm alınmazsa bu hastalıklar toplumsal salgına dönüşebilir. Süt sağlıktır. Ama çiftlikten sofraya her aşamada veteriner hekim kontrolünde olan ve pastörize edilmiş süt ve süt ürünü sağlıktır.”

FOTOĞRAFLI

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Gebe kalmada problemler yaşıyorsanız dikkatGebe kalmada problemler yaşıyorsanız dikkat
Bayramda doğru beslenme tüyolarıBayramda doğru beslenme tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.