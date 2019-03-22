GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek." dedi.

Gaziantep'te bir restoranda kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Gül, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin gelişip güzelleşmesi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için sivil toplum örgütlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Gül, her sivil toplum kuruluşunun millet-devlet kaynaşması için kendi alanında çaba gösterdiğini ifade ederek, Gaziantep'in her konuda olduğu gibi sivil toplum kuruluşları açısından da örnek olduğunu, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğiyle takdiri hak ettiğini kaydetti.

Yerel seçimler yaklaşırken Türkiye'de artık kimin kimle beraber olduğunun daha net ortaya çıktığını anlatan Bakan Gül, "Biz kimin kiminle yan yana, üst üste, alt alta olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak? Ama kim ne yaparsa yapsın son sözü milletimiz söyleyecek. Sandık, demokrasinin namusudur, ordan çıkacak her sonuca herkes saygı gösterecek. Bu seçimlere bir yerel seçimin ötesinde ne anlamlar yüklendiğini görmemiz lazım." diye konuştu.