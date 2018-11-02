Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan fabrika

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Temeli 1954 yılında atılan ve Başbakan Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan Kayseri Şeker Fabrikası, Kayseri'nin yanı sıra Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Tokat'a bağlı yaklaşık 500 köyde sözleşmeli pancar ekimi yaptırarak, Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 20'sini üretiyor.

Dev tesis, 1955 yılında 12 milyon liralık sermayeyle kuruldu ve aradan geçen 64 yılda Türkiye'nin en büyük şeker üreticilerinden biri haline geldi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifine bağlı olarak 3 tesisle üretim yapan Kayseri Şeker Fabrikasında işlenen pancar miktarı günlük 37 bin tonu bulurken, pancardan şekerin yanında küspe ve melas üretimi de gerçekleştiriliyor.

Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, geçen yıl 107 günlük kampanya döneminde 2 milyon 876 bin ton şeker pancarı işlenip, 402 bin ton şeker elde ederek bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Bu yıl ise halen devam eden kampanya döneminde şu ana kadar 1 milyon 576 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi.