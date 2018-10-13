HABER

Türkiye'nin şifa eli 3 kıtada 23 bin hastaya uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Türk doktorlar, Sağlık Bakanlığınca farklı ülkelerde düzenlenen Sağlık Haftaları kapsamında 2006 yılından bugüne kadar, 16 ülkede 23 bin hastaya ulaştı, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi

Türk doktorlar, Sağlık Haftaları kapsamında 2006 yılından bugüne kadar 16 ülkede 23 bin hastaya ulaşarak 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2006'dan bu yana Afganistan, Yemen, Sudan, Irak, Moldova, Moritanya, Moğolistan, Bangladeş, Azerbaycan, Somali, Cibuti, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Kenya'da toplam 41 Sağlık Haftası düzenlendi.

Türk doktorlar, dost ve kardeş ülkelerde imkansızlık sebebiyle tedavi göremeyen binlerce hastaya umut oldu.

Sağlık gönüllüleri, programlar çerçevesinde genel cerrahi, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi, üroloji, plastik cerrahi, yanık cerrahisi, jinekoloji, göz hastalıkları, onkoloji, radyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi branşlarında hizmet verdi.

Bu kapsamda 22 bin 874 hasta konsültasyonu, 3 bin 632 ameliyat ve 776 sünnet gerçekleştiren Türk doktorları, 3 bin 828 yerel sağlık personeline de teorik ve pratik eğitimler verdi.

Ev sahibi ülkelerde cihaz ve tecrübe eksikliği gibi nedenlerle yapılamayan ameliyatlar da yerinde ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

- Türk doktorlar Kasım'da Karakalpakistan'da

Sağlık haftalarının 42'ncisi ise 1-11 Kasım arasında Özbekistan'a bağlı özerk Karakalpakistan bölgesinde düzenlenecek.

Hafta kapsamında Nukus şehrinde plastik cerrahi ve kadın doğum branşlarında ameliyatlar gerçekleştirilecek.

Açıklamada, "Sağlık haftaları doktorlarımızın bölge halkı ve sağlık çalışanları ile güçlü bağlar kurmasını sağlıyor. Öte yandan ülkemizin yetişmiş insan gücü, sağlık turizmi ve tıbbi malzeme üretimindeki kapasitesi bu programlarla yurt dışında tanıtılıyor." ifadelerine yer verildi.

PARTNERİshale ne iyi gelir? İshale ne iyi gelir?
Asil Özbay, Aytemiz'in Motorcu Dostu Trafik projesi kapsamında Edirnelilerle buluştuAsil Özbay, Aytemiz'in Motorcu Dostu Trafik projesi kapsamında Edirnelilerle buluştu
Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahuAhmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Haftaları Türk doktorlar

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

İlginizi Çekebilir

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İstanbul'da sokak isimleri değişti: Uğur Mumcu, Hrant Dink, Eren Bülbül...

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Şırnak'ta yürekler ağza geldi! 12 asker yaralı

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

TSK duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

Kol kırığı diye gitti, hayatı karardı! Yaşam savaşı veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.