Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların "www.kaplica.saglik.gov.tr" internet adresinden Türkiye genelindeki tüm kaplıcalar ve buralardaki termal suların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa'da ve dünyada öne çıktığını vurguladı.

Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olan kaplıcalara hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığına işaret eden Koca, termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için tercih edildiğini kaydetti.

"Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilimizde ise 8 peloid (çamur) tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon." ifadelerini kullanan Koca, cumhuriyetin ilk yıllarından beri özel önem atfedilen kaplıcaların şifalı özelliklerinin belirlenmesi ve kaplıca tesislerinin işletilmesine yönelik ilk kanunun 1930'da çıkarıldığını belirtti.