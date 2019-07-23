Bafra Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni tüm her platformda hayata geçirerek desteklemeye devam ediyor. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı ile başlatılan Sıfır Atık Projesi, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde de uygulanacak. “Doğayı yaşat, sporu yaşa” sloganıyla üzerinde hassasiyetle durulan 3.Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde, sıfır atık ile ilgili çeşitli aktiviteler yapılacak. “Dönüşüm Seninle Başlar” sloganıyla hazırlanan kutuları festival alanında çeşitli noktalara yerleştirecek olan Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan personellerden bir kısmını da festival süresince geri dönüşümü mümkün olan atıkları toplamakla görevlendirecek. Bafra Belediyesi ayrıca festival alanında çeşitli yerlere yerleştirdikleri pankart ve afişlerle sıfır atık ve geri dönüşümün altını çizecek. Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, sıfır atık temalı ilk festival olması ile de adından söz ettirecek.

Kapıkayafest ilk ve öncü olacak

Belediye Başkanı Hamit Kılıç konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne Kapıkayafest’te de destek vereceğiz. Doğayı Yaşat, Sporu Yaşa sloganını ile çıktığımız festival yolunda, dönüşüm seninle başlar temalı sıfır atık projesi halkımıza bir kez daha anlatarak öncü olmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin Sıfır Atık temalı ilk festivali olacak olan Kapıkayafest’i organize etmekten memnun olduklarını ifade eden Başkan Kılıç, “Festival süresince, böylesi önemli bir konunun daha fazla dikkate alınması için gayret göstereceğiz. Çevre kirliliği ve geri dönüşüm imkânı olan atıkların en fazla eğlence alanlarında olduğu gerçeğini de göz önüne alırsak Kapıkaya Doğa Sporları Festivalimiz öncü ve örnek olacak” diye konuştu.

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve 24-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan 3.Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nin açılış merasimi 25 Temmuz Perşembe günü yapılacak.