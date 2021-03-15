Türkiye'nin silah ithalatı son beş yılda 'yüzde 59 düştü'

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, son beş yılda Türkiye'nin silah ithalatının bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 59 oranında düştüğünü bildirdi.

Kurum, bunun en önemli nedeninin Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından sonra ABD'nin 2019'da F-35 teslimatını durdurması olduğunu bildirdi. SIPRI ayrıca Türkiye'nin silah üretimini artırdığını ve ithalata bağımlılığını azalttığını vurguladı.

Rapora göre ABD son beş yılda dünyanın en büyük silah ihracatçısı olan ABD, küresel silah ihracatındaki payını yüzde 37'ye çıkardı. ABD'yle birlikte Fransa ve Almanya'nın ihracatı da artarken Rusya ve Çin'in silah satışları azaldı.

ABD en büyük silah ihracatçısı

SIPRI'ye göre küresel silah ihracatı ve ithalatı, 2001-2005 döneminden bu yana ilk kez artmadı. Silah teslimatları Soğuk Savaş sonrası dönemdeki seviyesinde seyrediyor. Ancak raporda Covid-19 salgını nedeniyle bu durumun değişebileceğine dikkat çekiliyor.

SIPRI'nin Silah ve Askeri Harcamalar Programı'ndan kıdemli araştırmacı Pieter D. Wezeman, "Son 20 yıldaki hızlı artışın durduğunu söylemek için erken. Covid salgınından sonra bazı ülkeler önümüzdeki yıllar için silah ithalatlarını yeniden değerlendirebilir. Ancak pandeminin en şiddetli döneminde bile bazı ülkeler büyük silah sözleşmeleri imzaladı" dedi.