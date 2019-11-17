HABER

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı yarın hakim önüne çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:57 | Son Güncelleme

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı yarın hakim önüne çıkacak

LONDRA (AA) - Türkiye’nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı, yarın Londra’da mahkemeye çıkarılacak.

İngiliz polisinden yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alınan 26 yaşındaki Mahmun Raşit adlı DEAŞ militanının, terör saldırısına hazırlanmak suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Açıklamada, Raşid’in yarın Westminster İlk Derece Mahkemesine çıkarılacağı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Raşid’in Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmeye çalışırken yakalandığı ve sınır dışı edildiği bilgisine yer verilmişti.

Türkiye İçişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini duyurmuştu.

Bugüne kadar yaklaşık 900 İngiliz'in Suriye ve Irak’ta DEAŞ saflarına katıldığı belirtiliyor. Bunların yaklaşık yarısının kendi isteğiyle ülkeye geri döndüğü ve bazılarının İngiliz güvenlik güçlerinin yakın takibi altında tutulduğu biliniyor.

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandıAdana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı
MSB: Türkiye, 4 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirdi MSB: Türkiye, 4 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirdi 
Edirne'de kahvehanede oturanlara rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandıEdirne'de kahvehanede oturanlara rastgele ateş açılması sonucu 11 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Heathrow Havalimanı ingiltere Londra Mahmun Raşit Suriye Türkiye Westminster İlk Derece Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman mı oluyor? 'Daha maaşta anlaşamamıştık!'

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Galatasaraylı futbolcuyla evleniyor!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

Bölgede sular durulmuyor! Okla saldırdılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

İngiliz ordusunun 'savaş suçlarının' örtbas edildiği ileri sürüldü

Son dakika! Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

Ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı!

Son dakika! MSB açıkladı: PKK/YPG, en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

'PKK/YPG, 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı'

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'a 'bayrak' tepkisi

KKTC bayrağı yakılmıştı! Türkiye'den sert tepki

Büşra Nur Çalar kimdir? Büşra Nur Çalar’ın kızının mevlid görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu

Büşra Nur Çalar kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.