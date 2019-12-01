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Türkiye’nin Sınır Dışı Ettiği IŞİD Tutuklusu İrlanda’da Gözaltına Alındı

01.12.2019 19:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin İrlanda’ya 2 yaşındaki kızıyla birlikte sınır dışı ettiği IŞİD tutuklusu bir kadın İrlanda’ya dönüşünde gözaltına alındı

Türkiye’nin Sınır Dışı Ettiği IŞİD Tutuklusu İrlanda’da Gözaltına Alındı

Türkiye’nin İrlanda’ya 2 yaşındaki kızıyla birlikte sınır dışı ettiği IŞİD tutuklusu bir kadın İrlanda’ya dönüşünde gözaltına alındı.

İrlanda vatandaşı 38 yaşındaki Lisa Smith 2 yaşındaki kızıyla birlikte Dublin’e dönüşünde terör suçlamaları şüphesiyle gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama İrlanda polisinden geldi.

Türkiye bu ay IŞİD’le bağlantısı olan yabancı uyrukluları sınır dışı etmeye başlamıştı.

Türkiye Suriye’nin kuzeydoğusunda 287 militan yakaladığını belirtiyor.

Yüzlerce cihatçı şüphelinin de bölgedeki cezaevlerinde tutulduğu kaydediliyor.

İrlanda Smith’i geri getirme konusunda sorumluluğunu kabul ediyordu. Dublin, asıl endişesinin Smith’in küçük kızının ülkeye güvenli bir şekilde dönmesi olduğunu kaydediyordu.

İrlanda polisi küçük kızın yakınları tarafından bakıldığını belirtti.

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